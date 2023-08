Vídeo: El beso de la dueña de un caballo a su jinete al estilo Rubiales que se ha hecho viral en redes

En un paralelo inesperado con el caso Luis Rubiales, donde el presidente de la Real Federación Española de Fútbol besó sin consentimiento a una jugadora, un incidente similar ha surgido, esta vez en el mundo de las carreras de caballos. Apenas a una semana de la polémica con Rubiales, un jinete se convierte en el centro de atención por recibir un beso no consentido de la dueña de un caballo tras su victoria en una destacada competición.

El evento tuvo lugar durante los Coolmore Wootton Bassett Nunthorpe Stakes del Grupo 1, en York, Inglaterra, el pasado 26 de agosto. El joven jinete irlandés Sean Kirrane logró una sorprendente victoria con su caballo "Live in The Dream", superando las expectativas y las apuestas en su contra de 28/1. No obstante, lo que debería haber sido un momento de celebración y emoción se vio opacado por un incidente inoportuno.

Mientras era homenajeado por su hazaña y recompensado con 350 mil euros por su triunfo, Sean Kirrane se encontró en una situación incómoda. Jolene De’Lemos, propietaria del caballo, se acercó y lo besó en la boca sin su consentimiento, todo en presencia de los medios y la pareja del jinete. El video del incidente rápidamente se hizo viral en las redes sociales, desatando un debate sobre los límites de la conducta y el respeto en eventos públicos.

La reacción de Kirrane fue de asombro y confusión. A pesar de su emoción por la victoria, no esperaba un gesto tan inapropiado e invasivo por parte de la propietaria del caballo que montó en la carrera. El incidente ha planteado preguntas sobre el respeto a los límites personales y la necesidad de establecer fronteras claras, incluso en momentos de alegría y celebración.

Sean Kirrane, quien considera esta victoria como uno de los hitos más importantes en su incipiente carrera en el mundo de las carreras de caballos, compartió sus sentimientos sobre el evento. "Aunque todavía no lo he asimilado del todo, pasar por esa línea de meta fue una sensación increíble, especialmente ante la competencia de caballos tan destacados", mencionó el jinete en una entrevista con ITV.

El joven jinete también expresó su agradecimiento a los propietarios del caballo por mantener la confianza en él, subrayando su deseo de demostrar sus habilidades como un velocista de alto nivel. A pesar del beso no consentido, Kirrane se enfoca en el logro deportivo y en seguir adelante con su prometedora carrera en el mundo del hipismo.