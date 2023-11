El viral mensaje de Jordi Wild tras la muerte de Alfredo Martín, el héroe fitness

El influencer y culturista Alfredo Martín, conocido como "Héroe Fitness" y "Villano Fitness" en las redes sociales, falleció el lunes, según confirmó su pareja, Vera Schroeder, a través de sus redes sociales. Martín era conocido por sus consejos sobre ganar masa muscular y su postura abierta sobre el uso de esteroides y anabolizantes para mejorar el rendimiento muscular, a pesar de los efectos adversos que podrían surgir.

La noticia ha conmocionado a la comunidad de las redes sociales, y numerosas personalidades han expresado sus condolencias a la familia. Martín contaba con una gran cantidad de seguidores en Instagram y YouTube, donde compartía sus conocimientos sobre fitness y musculación. Vera Schroeder, su pareja, confirmó la trágica noticia en Instagram, pidiendo "máxima discreción y respeto durante algunas semanas" para evitar especulaciones sobre su fallecimiento.

La noticia ha generado conmoción entre sus seguidores y colegas, quienes han recordado su personalidad y sinceridad. Jordi Wild, un reconocido youtuber, expresó su pesar por la pérdida de Martín, recordándolo como "un tío espectacular y sincero".

Wild también compartió sus condolencias a la familia, destacando la importancia de reflexionar sobre el impacto del uso de sustancias en el mundo del fitness. Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre su muerte, y se espera que la familia tenga privacidad en este difícil momento."Si no es una broma de mal gusto, que en el fondo me gustaría, ha fallecido Villano Fitness. Tuve el placer de entrevistarle hace tiempo, y fue un tío espectacular y sincero, que era consciente de que se la jugaba con su estilo de vida. Siempre fue realista con esto. No sé qué le ha pasado, pero si ha sido por el uso de sustancias (que quizás no), esto da para reflexionar sobre la normalización del uso de anabolizantes en los últimos años, pero ahora simplemente mis condolencias a la familia", escribía Jordi Wild en las redes sociales.

La comunidad de las redes sociales ha lamentado la pérdida de Martín, recordando su contribución al mundo del fitness y la musculación y también su postura radical en algunos temas.