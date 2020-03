“La gente sigue más a un jefe con valores que a otro experto y brillante”

Habla casi sigilosamente. Su interlocutor tiene que aguzar el oído para escuchar sus reflexiones sobre la gestión de las personas y el talento de las empresas. Ella es Mireia Vida, la directora de Recursos Humanos de L´Oreal. Una psicóloga que, nada más empezar su carrera profesional, descubrió que este campo era el suyo.

– ¿Esta responsabilidad es una de las más ingratas de una empresa?

– Tiene una parte dura, incluso desagradecida, y otra gratificante que compensa. Es impagable contemplar y sentir cómo evolucionan las organizaciones porque crecen las personas que las conforman. Ciertamente, a veces, para lograr un bien mayor, hay que tomar decisiones dramáticas. Pero merece la pena si tienes la visión y el convencimiento de que estás construyendo para que todos progresen.

– ¿Algún día ha pensado o se ha susurrado algo así como “este jefe no se entera de que esto va de personas”?

– No creo que haya pronunciado o se me haya pasado por la cabeza frases de ese tipo. Quizá me queje más de que no nos enteremos que “esto va de gestión de cambios”. La tecnología nos está trayendo muchos. Nos está abocando a trabajar más por proyectos y creo que una de las prioridades de los responsables de RR HH es hacer comprender que el modo de operar es diferente, que la cooperación a todos los niveles es imprescindible y que, cada día más, se trabaja por proyectos.

– ¿Qué es lo que más le atrae de este área?

– Lo que más me llena es ver cómo una persona se transforma. O comprobar cómo departamentos, antes casi aislados, ahora trabajan en equipo y cómo esa colaboración inspira a los individuos y se hacen más creativos.

– ¿Las personas en su empresa, en la teoría y en la práctica, lo primero, o a veces no porque la vida es muy dura?

– Siempre son lo primero. Al final, todo lo hacemos en esta compañía mirando al consumidor y pensando cómo conectar más con él. El “viaje” que hace el consumidor no tiene nada que ver con el que realizaba antes. Ya no va directamente a comprar un producto, sino que antes busca, lo considera, se informa... Tenemos la obligación de conocer este nuevo “modus operandi”. No basta con tecnología ni con bienes y servicios fantásticos para ganártelo. Exigen valores y experiencias.

– Hay muchas empresas que no se han percatado de esa situación...

– Sí, lo sé, pero en otras muchas sí. Las empresas que no se hayan percatado de que lo primero son las personas, y personas con valores, bien formadas y con visión tecnológica, están desechando riqueza.

– Habla mucho de valores...

– Hay tres grandes pilares. El liderazgo en valores. La gente sigue más a un jefe que los tiene que a otro experto y muy brillante, pero que carece de ellos. Segundo, la sostenibilidad. Debemos encarnar una responsabilidad social en la que haya un compromiso cierto. Y, por último, la tecnología. Hay que estar en la cresta de la ola.

– ¿La transformación tecnológica –la “beauty tech”– qué nuevos perfiles están trayendo a la compañía?

– Antes bastaba con contar con un producto y una estrategia de mercado. Ahora, no. Ni mucho menos. Es necesario tener en cuenta todo el proceso del consumidor que te obliga a sumar a tu equipo un buen plantel de expertos en datos. No es suficiente captarlos, hay que saber analizarlos y convertirlos en ciencia. Cada vez tenemos más perfiles de esta clase con el fin de poder llegar a todos los tipos de consumidor que tenemos, que son muy diversos, de una forma correcta y a través de todos los canales. En L´Oreal también tenemos un departamento dedicado plenamente a la ética. Asumimos el proceso de digitalización con fuerza y desplegamos un plan de formación intenso para conseguir que internamente todo el mundo pudiera alcanzar esa transformación digital. Cada vez tenemos más ingenieros, matemáticos, físicos, expertos en todos los planos tecnológicos y, por supuesto, especialistas en cómo dirigirse eficazmente al gran público y construir valor.

– ¿Cuesta encontrar gente con las habilidades propias de la era digital?

– No podemos olvidar que somos L´Oreal y que tenemos unas marcas buenas que son líderes. Los candidatos vienen a las entrevistas conociendo nuestros programas de responsabilidad social corporativa y nuestra contribución a la sociedad. Este tipo de personas vienen con condiciones de horarios y reclamando flexibilidad, además de compromisos de sostenibilidad. Son perfiles que se saben buscados y, lógicamente, son más exigentes. Hemos sido muy simplistas en el pasado. Hay que maximizar la inteligencia que tiene cada uno. El gran reto es ayudar a la gente a enfocar su inteligencia.

– ¿La fidelización del talento humano es hoy en día tan difícil como se dice?

– Es distinta. Tener un trabajo para sobrevivir no es lo que mueve a las nuevas generaciones. Quieren trabajar en organizaciones modernas dotadas de tecnología punta y con compromiso social.