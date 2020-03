Mango logra una facturación récord de 2.374 millones

Mango cerró un ejercicio 2019 de récord. La compañía logró unas ventas de 2.374 millones de euros, la cifra más alta de su historia, según informó en un comunicado. Sus ingresos crecieron en 141 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,3% respecto a los 2.233 millones de facturación que obtuvo en 2018. Este aumento de ventas vino acompañado de una importante mejora de la rentabilidad de la compañía. El beneficio bruto (Ebitda) de Mango creció un 43,7% al pasar de 135 a 194 millones de euros y acumula un crecimiento cercano a los 120 millones en los últimos tres años. La compañía obtuvo un resultado bruto de 41 millones.

En paralelo a la mejora de su resultado, Mango continuó reduciendo su endeudamiento bancario. En sólo dos años ha sido capaz de recortar su deuda financiera neta de 415 a 184 millones. En concreto, la reducción del año pasado fue de 131 millones de euros. «Nuestra situación financiera es la mejor que hemos tenido en muchos años. Hoy somos capaces de devolver toda nuestra deuda con lo que genera la compañía en un año. Nuestro objetivo es seguir reduciéndola, pero sin renunciar a proyectos que incrementen nuestra rentabilidad», aseguró el consejero delegado de la compañía, Toni Ruiz.

Negocio exterior

El negocio exterior se convirtió en el motor de Mango en 2019. La actividad internacional del grupo le reportó el 77% del total de sus ingresos y el mercado español, primer territorio en ventas, el 23%. Por líneas de negocio, Man, Kids y Violeta representaron el 18% de las ventas. La colección de hombre creció por encima del 20% y superó los 200 millones de euros de facturación.

Otro de los puntales del crecimiento de la compañía fue la venta online. La facturación por este canal creció un 26,7%, hasta alcanzar los 564 millones de euros, lo que representa un incremento de 119 millones, una cifra superior al objetivo fijado para el año. En términos relativos, la venta por este canal supuso el 23,7% del total de la facturación de la compañía. De cara a los próximos ejercicios, Mango confía en seguir obteniendo crecimientos por encima del 20%. En 2019, la web de Mango superó los 600 millones de visitas, de las que alrededor del 80% se realizaron a través de dispositivos móviles.

Reduciremos más la deuda sin renunciar a proyectos Toni Ruiz, consejero delegado de Mango

Las ventas en las tiendas físicas de Mango tuvieron también un comportamiento positivo, alcanzando un crecimiento del 5,5% de ventas comparables (like for like). El grupo informó de que este parámetro consolidado de ventas físicas y online creció por encima de los dos dígitos en los principales mercados.

Durante 2019 Mango siguió reorganizando su parque de tiendas para adaptarlo a las nuevas necesidades, pero mantuvo la superficie de venta muy estable. En cifras absolutas, la compañía finalizó el ejercicio con 2.188 tiendas, cinco más que el año anterior y con una superficie de venta de 803.000 m2, un 1% menos que en el año anterior.

Mango asegura que va a seguir orientando su estrategia hacia el cliente. Para ello, ha reforzado sus inversiones en el desarrollo de proyectos de omnicanalidad «que garanticen la mejor experiencia de compra para el cliente». Un elemento clave para entender mejor las necesidades de sus compradores es el programa de fidelización «Mango likes you» que se lanzó en abril y mayo en España y Francia, respectivamente, y que cuenta ya con más de 3 millones de clientes activos. Mango comparte el conocimiento que obtiene por esta vía entre los departamentos de la empresa para orientar su actividad hacia lo que le demandan sus clientes, según explicó el grupo.