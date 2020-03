Pedir una hipoteca en plena cuarentena: ¿los bancos aún las conceden?

El confinamiento decretado por el Gobierno el pasado sábado para frenar el avance del coronavirus ha afectado a todos los sectores económicos de nuestro país; también al bancario. Desde el comparador financiero HelpMyCash.com, sin embargo, afirman que uno de sus negocios más importantes todavía funciona pese a la cuarentena: el de la concesión de hipotecas. Matizan, eso sí, que las entidades han tenido que modificar sus procesos para adaptarse a la nueva situación y que el potencial hipotecado puede encontrarse con varios escollos que pueden retrasar la firma de la operación.

La banca sigue funcionando

Según han podido saber los especialistas en finanzas de HelpMyCash, las entidades financieras que operan en España todavía tramitan y aprueban solicitudes de hipotecas. Por lo tanto, todos aquellos que busquen financiación para adquirir una vivienda (ya sea mientras dure esta crisis sanitaria o posteriormente) pueden comparar distintas ofertas y pedir financiación a los bancos que les hayan convencido.

La tramitación, no obstante, debe hacerse mayoritariamente a distancia. Y es que para respetar al máximo el confinamiento, prácticamente todos los bancos piden no acudir a las oficinas si no es estrictamente necesario. Así, muchos de los pasos para procesar la solicitud pueden realizarse por teléfono o por Internet: la petición de información, el envío de documentos que acrediten la solvencia del cliente, etc.

Como explican desde el comparador, las entidades tradicionales como Banco Santander, BBVA o Bankia se han tenido que adaptar para poder hacer estos trámites a distancia. A estos hay que sumar los bancos online como EVO, Openbank o Hipotecas.com, que ya disponían desde antes de distintas herramientas que les permiten analizar las solicitudes telemáticamente.

Tasación, notaría y registro: posibles cuellos de botella

El solicitante, sin embargo, puede encontrarse con varios obstáculos antes de poder contratar la hipoteca. En primer lugar, a causa de la cuarentena ordenada por el Ejecutivo, hay tasadores que no pueden desplazarse hasta la vivienda para valorarla (algo imprescindible para que el banco apruebe la hipoteca), ya sea por voluntad propia o porque se lo impide el propio ocupante del inmueble. Aun así, las agencias de tasación pueden superar este escollo trasladando el encargo a otros técnicos que sí puedan realizar el trabajo, pero que se lleve a cabo o no la tasación dependerá, al final, de que el propietario del piso esté dispuesto a permitir la entrada del técnico durante estos días.

Otro potencial problema es que no se pueda formalizar la hipoteca en una notaría. Actualmente, según el Consejo General del Notariado, solo pueden escriturarse las operaciones que tengan un “carácter urgente”. Esto puede provocar que la cita para la firma se posponga hasta que la crisis sanitaria se resuelva.

La actividad de los registradores, que son los que tienen que inscribir tanto la hipoteca como la nueva titularidad de la vivienda, también se ha visto restringida por el coronavirus. Según se informa en la página web del Colegio de Registradores de España, los registros siguen abiertos, aunque con un horario más corto (de 9 a 14 horas). En caso de que un registro tuviera que cerrar por la cuarentena, el más cercano se encargaría de inscribir la operación, aunque si no hubiera ninguno, se suspendería el plazo de caducidad de las inscripciones para poder hacerlo más adelante.

¿Qué hago si tengo las arras firmadas?

Estos tres aspectos pueden convertirse en un cuello de botella que puede retrasar la formalización tanto de la hipoteca como de la compraventa. Por este motivo, en caso de que el futuro adquiriente ya haya firmado una reserva con el vendedor, desde HelpMyCash.com recomiendan llegar a un acuerdo con este para alargar su plazo de validez. De esta forma, se evitará perder el dinero adelantado si no se puede contratar el préstamo hipotecario hasta que se levante el confinamiento.

También es conveniente, a juicio de los expertos de este comparador, pedir al banco que su oferta final (que contiene las condiciones de la hipoteca) se mantenga vigente todo el tiempo que sea posible. Por ley, el carácter vinculante de esa oferta definitiva tiene que durar un mínimo de 10 días, pero el cliente y la entidad pueden acordar un plazo más largo.