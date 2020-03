¿Se puede comprar una vivienda en tiempo del coronavirus?

El sector inmobiliario amenaza derribo en los meses inmediatos. A la desaceleración que ya venía experimentando en el arranque de año por el frenazo económico y la normalización de sus crecimientos se ha sumado ahora la expansión del coronavirus, que lo ha dejado prácticamente seco. «Desde la entrada en vigor del estado de alarma prácticamente se han paralizado todas las operaciones», asegura Fernando Encinar, jefe de Estudios de idealista.com.

–¿Se puede comprar una vivienda durante el estado de alarma?

–Técnicamente, sí. El Decreto Ley en el que se recogen las medidas del estado de alarma no prohíbe expresamente la compraventa de viviendas.

–¿Y en la práctica?

–Es muy complicado, por no decir casi imposible, porque algunos de los pasos necesarios para formalizar la compraventa de una vivienda son, de facto, imposibles de cumplir por el estado de alerta.

–¿Cuáles son esos pasos que no se pueden dar?

–El más importante a insalvable es el del notario. Como explica Ferran Font, director de estudios de pisos.com, la nueva Ley Hipotecaria obliga a ir al notario al comprador no sólo para firmar, sino también para que este profesional le explique las condiciones de las escrituras y demás documentos. En este momento, la intervención notarial «es excepcional» y limitada a casos urgentes, una urgencia que en todo caso «ha de interpretarse restrictivamente, en la medida en que supone un desplazamiento prohibido en el estado de alarma decretado», según reza en una circular de la comisión permanente del Consejo General del Notariado remitida con motivo del estado de alarma, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. De hecho, los notarios deberán tener un registro en el que se justifique el carácter urgente de todas las actuaciones que lleven a cabo durante el estado de alarma, que deberán conservar durante varios años para su posible inspección.

–¿Y las hipotecas? ¿Qué pasa con ellas?

–Aunque las oficinas bancarias permanecen abiertas estos días, sus empleados sólo están atendiendo operaciones urgentes. Y entre estas no se encuentran la concesión de préstamos hipotecarios, lo que supone un importante freno para la compraventa de viviendas, dado que el 70% de las operaciones que se cierran en España se hacen con hipoteca.

–¿Se está firmando alguna operación estos días?

–Según explican desde iAhorro, que actúa de mediador en la concesión de hipotecas, sólo se están firmando aquellas operaciones que ya estaban pactadas antes del estado de alarma.

–¿Se pueden visitar de forma presencial viviendas para una futura compra?

–No. Como explica Anna Puigdevall, gerente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, ahora mismo no pueden acompañar a ningún cliente a visitar una vivienda debido a las restricciones a la movilidad introducidas por el estado de alarma.

–¿Significa eso que las inmobiliarias están completamente paradas?

–No del todo. Como explican tanto Font como Puigdevall, aquellas que tienen soluciones tecnológicas que les permiten ofrecer visitas virtuales siguen mostrando casas a los clientes. En el caso de las webs inmobiliarias, continúa habiendo visitas, aunque han caído en los últimos días. Algunas compañías permiten incluso ir un paso más allá. Century 21 New Estate ofrece no sólo la posibilidad de hacer tours virtuales, sino también de firmar documentos online con plena validez legal y sin necesidad de descargar aplicaciones. «Si un cliente quiere hacer la reserva de una de nuestras viviendas o firmar el contrato de arras, lo puede hacer de forma telemática desde su teléfono, tableta u ordenador», asegura el consejero delegado de la compañía, Javier Ortega.

–¿Qué ha ocurrido con las tasaciones?

–Hasta la semana pasada, los encargos de tasación que iban llegando tanto de entidades financieras, como de empresas y de particulares se estaban atendiendo con total normalidad, según explican desde la tasadora Tinsa. La compañía ha trasladado a sus trabajadores toda la información precisa sobre las medidas de seguridad personal y para terceros que deberían adoptar durante las visitas, según las indicaciones del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, a partir del martes desde Tinsa empezaron a notar un descenso en la entrada de encargos, que prevén que se vayan reduciendo progresivamente en las próximas jornadas.

–¿Se van a resentir los precios por la crisis actual?

–Encinar asegura que le resulta «muy difícil imaginar que todo el escenario que estamos viviendo no afecte gravísimamente a los precios. Sin duda, tras la crisis sanitaria habrá un impacto económico muy profundo que afectará a los precios de todos los activos. Lo que aún no sabemos será la gravedad de la caída. Pero no hay duda de que las operaciones que se cierren serán a niveles inferiores a los precios que hemos vivido en los últimos ejercicios», advierte.

–¿Será la caída del sector como la de 2008?

–Encinar cree que es muy difícil pronosticar si ambas situaciones se parecerán. La esperanza del sector, explica Font, es que la pandemia se supere rápido, se pueda volver a la actividad en pocas semanas y los efectos económicos sean asumibles.