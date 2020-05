Educadores digitales y expertos en trazabilidad de alimentos, entre los más buscados tras el COVID-19

Ante el escenario preocupante por el que atraviesa la economía española y unas listas del paro que no paran de engordar, la rueda de la formación no se debe detener. Tanto los trabajadores que están en un ERTE, como los que estos momentos están trabajando, deberían actualizar sus conocimientos por lo que pueda venir. El COVID-19, ha aumentado la demanda de determinados perfiles profesionales, entre ellos educadores digitales, sanitarios y expertos en análisis de datos, entre otros. Más de la mitad de los puestos de trabajo en el mundo no se cubren y el 41% de los empleos en España por falta de talento, según el Informe de ManpowerGroup presentado en Davos en 2020. Si algo nos ha enseñado esta crisis, es que el mundo digital ha sido nuestra tabla de salvación, nos permite desde teletrabajar, hasta el aprendizaje de los alumnos. Elena Ibáñez, fundadora de Singular Experts aconseja aprovechar esta oportunidad y hacer de la necesidad virtud. «La gente está tomando conciencia de que lo altamente improbable puede suceder, de la velocidad del cambio y de la necesidad de aprender nuevas habilidades. Tanto en la formación reglada, como en la desestructurada, hay mucho contenido».

Profesiones con más crecimiento

Ibáñez, ha identificado las áreas de empleo con mayor crecimiento tras la pandemia. En el área de salud, se necesitarán expertos en realidad aumentada y realidad virtual, así como expertos en medicina preventiva y personalizada. Expertos en biotecnologías, y en inteligencia artificial. Asimismo, la entrega a domicilio ha experimentado un mayor protagonismo y se buscan profesionales expertos en drones y robots para recorrer ese «last mille» (la última milla). También se necesitan expertos en trazabilidad de alimentos que garanticen la idoneidad de los mismos. «El Blockchain permite garantizar la trazabilidad de estos productos mediante registros públicos e inmutables, con el fin de que el usuario final conozca la procedencia del producto desde la materia prima hasta que llega a sus manos. Esta tecnología podrá aplicarse a diversos sectores como el agrícola, el de retail, o el de materias primas. La principal función de los profesionales que controlen esta tecnología, será asegurar su implantación óptima para el correcto uso de los trabajadores de las empresas de consumo».

Se buscan expertos en EdTech: profesionales que se dedican a la implantación de procesos de e-learning (educación a través de internet) en los colegios, institutos, FP y universidades. «Es el encargado de introducir la tecnología en las aulas y en este área los españoles estábamos en pañales», comenta Juanjo Amorín, CEO de la escuela de formación de expertos digitales Edix. Amorín anticipa que será una de las profesiones con mayor crecimiento y desarrollo a partir de septiembre. «Se necesitarán asistentes geriátricos digitales que sepan de telefarmacia, teleadministración y gestión de la soledad, y puedan enseñar a los mayores cómo usar la tecnología para no tener que salir a la calle», añade el CEO de Edix. También se buscarán desarrolladores de comercio electrónico para los pequeños tenderos de barrio.

Científicos de datos, diseñadores de páginas web o expertos en marketing digital, seguirán estando entre los profesionales más buscados, como apunta Carlos Cazaña, CEO de Neoland. «Los Bootcamp son una opción muy interesante para quien quiera dar un giro profesional de manera rápida», apunta Cazaña.

Arquitecto y Big Data

Fuentes de ManpowerGroup, apuntan que, entre los perfiles más demandados están:

Controller Financier: tiene la responsabilidad sobre la información financiera de la empresa, centrándose en el análisis de ratios y balances de la empresa, colaborando en la elaboración de presupuestos anuales y del plan de negocio de la empresa, y analizando posibles decisiones estratégicas de la empresa desde un punto de vista financiero, en relación a nuevos productos, inversiones u optimización de recursos.

Sales Manager sector OTC (Canal farmacia): Se ocupará de realizar las acciones necesarias para que se cumplan los objetivos de venta en el canal farmacia. Gestionará un equipo de vendedores, redistribuirá tareas, formará y liderará. Gestión de cuenta de resultados. Gestión comercial de las Grandes Cuentas. Reporte a la dirección de área. Involucración en proyectos transversales con otras áreas.

Cibersecurity Consultant: Perfil de Director de Proyectos con especialización en proyectos TIC así como en Procesos y Procedimientos dentro del ámbito de la Calidad y Seguridad y Continuidad de Negocio. Su principal función es asesorar y supervisar las medidas de seguridad necesarias para proteger de manera efectiva los bienes de una empresa o de un cliente, en tal sentido, hacen uso de su experiencia para evaluar las potenciales amenazas de seguridad y violaciones para prevenirlas y desarrollar protocolos y planes de contingencia en caso de cualquier incidencia. Especializado en la ejecución de proyectos de Plan Director de Seguridad, CISO Virtual y Diseño de Arquitecturas de Ciberseguridad (Firewall, IDS/IPS, Antimalware, Backup, WAF, etc.

Agile Coach: Su función es conseguir que ocurra el “agilismo” y facilitar que cada equipo encuentre su ritmo en la nueva forma de trabajar, sin perder de vista los principios y valores de la empresa. La metodología Agile, supone un cambio en la forma de trabajar de los equipos, evitando las tensiones o en busca de que sean constructivas, produciendo una importante mejora en los resultados.

Arquitecto Devops: Definición de arquitecturas y soporte a los equipos de desarrollo y sistemas en entornos Cloud (AWS, Azure Cloud…).

Data Analyst / Arquitecto Big Data: Análisis de problemas Interpretación de grandes volúmenes de datos para poder establecer estrategias dentro de una empresa. Recopilar y analizar los datos de forma estadística.

Analista de seguridad ofensiva: Especializado en la ejecución de proyectos de Análisis y Explotación de Vulnerabilidades, Tests de Penetración (Pentesting) en Redes Perimetrales, Redes Internas y entornos Web, ejercicios de Read Team.

Preparadores: Manipulación: empaquetado y etiquetado Preparación de pedidos: picking con radiofrecuencia, packing en cajas. Gestión de almacén: recepción de mercancía, ubicación de bultos, control de calidad, preparación de carga en zona de expediciones. Inventarios. Uso de PDA Manejo de carretillas.

Mozo: Manipulación: empaquetado y etiquetado. Uso de PDA y radio frecuencia. Manejo de carretilla