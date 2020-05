Por qué no he cobrado el ERTE y cómo solucionarlo, según el SEPE

Cientos de miles de afectados por ERTE siguen sin haber cobrado su prestación desde que se declaró el estado de alarma. Más de dos meses y medio de agonía económica que en muchos casos acaba con la reincorporación al trabajo, antes incluso de haber cobrado el paro correspondiente. Al entrar en la web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) muchos de ellos ven como posibles fallos en sus datos son el motivo para que su prestación siga estancada. Otros intentan llamar al SEPE en busca de respuestas y sus teléfonos no dan señal. Con el objetivo de reconocer esos errores y subsanarlos cuanto antes, el SEPE ha publicado una guía rápida para identificar los posibles fallos en los ERTE, así como su vía de solución.

Algunos han cobrado y otros no

El SEPE baraja cinco posibles causas para que se dé esta situación. La primera de ellas es que el DNI contenga errores o que se haya incluido en el excel el DNI de otra persona. Otros posibles errores son que las entidades de crédito incluidas no existan o que la cuenta bancaria del trabajador sea errónea. Por último, el SEPE considera la posibilidad de que el afectado no haya sido incluido en el excel de la empresa. En todos estos casos, la solución sería que la empresa corregir el documento y remitirlo de nuevo, aunque solo con el trabajador afectado.

Nadie de la empresa ha cobrado

Las posibles causas de esta situación, según el SEPE, son que la empresa no haya remitido el excel con la solicitud del ERTE y la prestación para sus trabajadores, que el Código de Cuenta de Cotización (CCC) sea incorrecto -el CCC identifica al empresario en sus obligaciones frente a la Seguridad social- o que los trabajadores pertenezcan a otro CCC. En tal caso, el SEPE propone que la empresa corrija el excel y lo remita de nuevo.

He cobrado un importe incorrecto o que no me correspondía

En el supuesto de haber cobrado un importe incorrecto, el primer motivo puede ser que el afectado trabajase en más de una empresa, todas ellas en ERTE. En tal caso, el SEPE afirma que lo solucionará de oficio y no es necesario presentar nada. En segundo lugar, puede que no se hayan tenido en cuenta a los hijos, lo que también se solucionará de oficio. En tercer y cuarto lugar, se puede haber producido un error en la base de cotización o en el porcentaje de reducción de jornada, por lo deberá ser la empresa la que corrija el error. En último lugar, si el afectado sufrió un corte en su prestación a fecha de 30 de marzo tendrá que comunicar los periodos por el servicio Certific@2 durante el mes en curso.

Aquellas personas que hayan cobrado una prestación sin tener derecho a ella deberán presentar un escrito y devolver el dinero. Las causas puede haber sido: que se haya incluido en el excel sin tener que estar; figura su DNI en lugar del de otro compañero; figura su número de cuenta en lugar de otro compañero o hay números de cuentas intercambiados.

Otras vías de reclamación

Los ERTE impagados siguen sin solventarse y ante la ausencia de una solución efectiva surgen otras vías para reclamar. El propio SEPE ha habilitado la dirección de correo miprestacion2020@sepe.es, que se suma a los teléfonos, aún colapsados, y al sistema de citas online para ser atendidos posteriormente de manera telefónica. Ante la ineficacia de estas vías, sindicatos como UGT han creado su propio formulario online para reclamar las prestaciones atrasadas. El sindicato habilitó en un primer momento dos líneas de contacto a través de Whatsapp (690266948 y 699986596) y el correo electrónico erte@cec.ugt.org. En tan solo 24 horas han recibido más de 5.000 mensajes, por lo que el formulario creado recientemente pretende dar una respuesta más ágil a las peticiones y para realizar un reclamación conjunta ante el SEPE.

¿Y si el SEPE rechaza mi prestación erróneamente?

Joaquín C. Casanovas, abogado laboralista, profesor de la URJC y fundador de Laboralclic.com, explica la forma de proceder en estos casos. Si el SEPE ha denegado la prestación por ERTE y el afectado considera que ha sido de manera errónea, Joaquín recomienda, en primer lugar, pedir cita previa para aclarar el asunto y si el proceso no se soluciona o se demora mucho en el tiempo, el afectado puede presentar una reclamación administrativa previa ante la Seguridad Social. En el caso, en que denegaran nuevamente la prestación, y no estuviera de acuerdo, podría presentar un recurso extraordinario de revisión ante el SEPE en algunos de los siguientes supuestos:

1. Que al dictarse la resolución que desestime la reclamación se hubiera cometido un error de hecho que resulte de los propios documentos que formen parte del expediente. 2. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, demuestren el error de la resolución recurrida. 3. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a dicha resolución. 4. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. “Pero en general, ante la desestimación de la reclamación administrativa previa, el afectado podría interponer una demanda judicial ante el juzgado de lo Social, en el plazo de 30 días desde que se produjo la desestimación de la reclamación administrativa previa”, concluye Joaquín C. Casanovas.

Soluciones poco eficientes

Los testimonios de afectados por ERTE entrevistados por LA RAZÓN ponen en duda estas soluciones. Algunos de ellos afirman que su empresa ha reenviado en varias ocasiones el excel con sus datos y cuentan con los documentos que lo prueban. Pese a ello, siguen sin cobrar y al entrar en la web del SEPE continúa apareciendo un mensaje que indica que algunos de sus datos son erróneos. Los afectados comprueban y vuelven a comprobar los excel enviados por sus empresas y no encuentran los posibles fallos, todo es aparentemente correcto, pero el SEPE sigue sin aprobar su prestación. Al intentar resolver las consultas por teléfono, los números están totalmente colapsados. Otro deciden pedir cita online, esperando que cuando el SEPE les llame ponga solución a sus problemas. No obstante, vuelven a lanzar el balón al tejado de la empresa e incluso dan mensajes contradictorios. Como es el caso de Consuelo Navarro, afectada por un ERTE a la que el SEPE dijo que debía ser ella la que reenviase sus datos y documentación en lugar de la empresa.