Poco a poco, a una lentitud quizás exasperante para muchos, las dos facciones de esta cumbre comienzan a acercar posiciones. Tras una noche en vela y tres jornadas de duras negociaciones, los líderes europeos se han retirado a descansar a las cinco y media de la mañana y volverán a reunirse a las cuatro de la tarde en una sesión plenaria. Se espera que el presidente del Consejo, Charles Michel, presente un nuevo documento basado en 390.000 millones de euros en subvenciones a fondo perdido. Supone un importante recorte respecto a la propuesta inicial de 500.000 millones de euros, pero para el bando defensor de la austeridad liderado por Holanda presenta esta cantidad como gran contrapartida ya que su posición negociadora inicial se basaba en 0 transferencias, ya que tan sólo aceptaba créditos reembolsables. Se desconoce todavía si la cuantía del tamaño del fondo sufrirá algún cambio, pero se sigue barajando un recorte de 50.000 millones de euros desde la propuesta inicial de 750.000.

Tras una tensa cena en la que incluso el presidente del Consejo, Charles Michel, tuvo que recordar los 600.000 muertos de coronavirus en el mundo, los líderes europeos iniciaron un receso que dio paso a nuevos encuentros en formato reducido. El grupo de los frugales formado por Holanda, Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia aceptó durante la madrugada subir su propuesta de 350.000 millones de euros hasta los 390.000 millones de euros pero también mantiene que esta cifra depende de otros factores como los cheques compensatorios, al ser contribuyentes netos del marco presupuestario plurianual 2021-27, o la supervisión de las reformas.

“Creo que hay algún progreso en el asunto. Ya sabes, para Países Bajos es muy importante mantener los reembolsos (por ser contribuyente neto al presupuesto europeo), hacer cumplir las reformas a cambio de préstamos, y si estos se convierten en subsidios, las reformas deben ser impuestas dando al Consejo Europeo un rol decisivo”, ha asegurado el primer ministro holandés Mark Rutte esta madrugada antes de retirarse a descansar. Holanda quiere un doble sistema de bloqueo por el que los planes de reformas enviados por las capitales a cambio del dinero tengan que recibir el apoyo unánime de los Veintisiete durante su aprobación inicial y después durante los tramos de desembolso. Para el resto de los países, esto abocaría el proceso a la parálisis y constantes retrasos. En su anterior propuesta, Michel defiende que esta luz verde sea realizada por la Comisión Europea, pero un solo país podría activar un freno de emergencia si no comparte el criterio del ejecutivo comunitario. De esta forma, el país que presuntamente no esté realizando las reformas adecuadas debería dar explicaciones al resto de los socios. En última instancia, se podrían bloquear los fondos pero para la luz verde no se necesitaría la unanimidad sino la mayoría cualificada. Esto hace más difícil que un solo país vete la transferencia de dinero.

Durante la cena, otras delegaciones filtraron que el grupo granítico de los frugales empezaba a sufrir serias discrepancias sobre el tamaño de las subvenciones, pero parece que vuelven a formar un frente unido. Los países del Sur de Europa resistieron ayer la ofensiva recortadora del Norte y se plantaron en los 400.000 millones de euros en subvenciones directas. El acuerdo, al menos sobre este punto, está a tan solo 10.000 millones de euros. Una cantidad abismal o mínima según se mire. La delegación española evita pronunciarse sobre si aceptará esta cifra. El próximo capítulo de este larguísima cumbre comienza a las cuatro de la tarde.