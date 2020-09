Los autónomos exigen al Gobierno un plan Me Cuida adaptado

Los autónomos vuelven a verse discriminados por el Gobierno en sus medidas de protección. Esta vez ha sido con el cacareado programa Me Cuida, con el que el Gobierno propicia facilidades a los trabajadores para reducirse la jornada o acceder a excedencias para el cuidado de sus hijos. Según denuncia la asociación de autónomos ATA, los trabajadores por cuenta propia no están incluidos en este plan, y ante la inminente vuelta al cole y los posibles casos de aislamiento o contagio de menores se siente de nuevo “indefensos y discriminados”. Por ello, exigen que el Gobierno garantice que “los autónomos no tengan que elegir entre su familia o su negocio. Nuestros hijos y personas dependientes no pueden ser menos que las de cualquiera de sus trabajadores. Necesitamos garantía y seguridad jurídica a la hora de cuidar a los nuestros. Debemos parar esta pandemia entre todos, ser responsables y quedarnos en casa cuando toque, pero asegurando el sustento de todos”, ha reclamado Lorenzo Amor, presidente de ATA. “El Gobierno debe reaccionar ya y legislar a la vez para trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. Pedimos las mismas garantías que el resto de trabajadores”.

Desde ATA proponen dos fórmulas para compensar esa baja laboral: que estas garantías y seguridad jurídica se den reactivando la prestación por cese de actividad extraordinaria sin exigir periodo de carencia y siendo compatible con la actividad; o también que se garantice el cobro de la baja laboral asimilada económicamente a accidente de trabajo, que regula el artículo quinto del RDl 6/2020, aunque en este caso hay que tener en cuenta que el autónomo seguiría pagando su cuota mensual y no sería compatible con la actividad. “Solicitamos al Gobierno que se exonere de la cotización de la cuota a los autónomos que se acojan a las bajas por enfermedad desde el primer día. No tiene lógica que comience el colegio y los autónomos no sepan qué va a ser de ellos”, concluyó Amor.

Ahora mismo, los autónomos tienen la opción pedir la baja por aislamiento en el caso de que un miembro de la unidad familiar se contagiara del covid-19. En este caso tendría derecho a coger la baja y la prestación sería por enfermedad común. Además, con el Real Decreto-ley 6/2020 de 10 de marzo, el contagio o aislamiento por coronavirus pasó a ser considerado accidente laboral para el autónomo. La trampa es que la media de la prestación por esta baja son 700 euros y el autónomo debe seguir haciendo frente a las cotizaciones, en torno a 300 euros. Esta situación es la que quiere evitar ATA.

La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado hoy mismo que el Gobierno trabaja en una baja por incapacidad temporal para los padres que tengan que cuidar de hijos en cuarentena que no hayan dado positivo en las pruebas PCR. “En lo que se está trabajando es en la extensión de baja por cuarentena incluso en el caso de un menor que no esté contagiado, lo que es una incapacidad temporal por cuarentena indirecta”, indicó Díaz en una entrevista en ‘IB3’. Esta posibilidad fue anunciada por el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, un día después de que la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se refiriese exclusivamente a las bajas para padres con hijos contagiados que tuviesen que guardar cuarentena y al programa Me cuida para trabajadores con hijos con PCR negativa que tengan que permanecer en aislamiento. Díaz ha reiterado la voluntad del Ejecutivo de prorrogar este plan más allá del 22 de septiembre.