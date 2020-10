Renta 2019: ¿cuál es el plazo máximo para que Hacienda me devuelva el dinero?

La devolución de la declaración de la Renta es un ingreso que siempre es bien recibido y que este año resulta más necesario que nunca. Hacienda se caracteriza por efectuar las devoluciones en un plazo no superior a un mes. No obstante, siempre hay excepciones a la norma. Si en su caso aún no le han reembolsado el dinero lo más probable es que no se trate de ningún problema, simplemente su devolución puede no haber sido tramitada todavía. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explica cómo consultar el estado de la devolución y aclara el plazo máximo que tiene la Agencia Tributaria para hacerle el ingreso.

Cómo saber el estado de la devolución

Puede consultar el estado de la declaración en la web de la Agencia Tributaria dentro del apartado Renta 2019, seleccionando el enlace “Servicio de tramitación borrador/declaración (Renta WEB)” .

Podrá acceder usando su DNI y el número de referencia del borrador o declaración, con Cl@ve PIN o con certificado o DNI electrónico .

En el apartado “Estado de Tramitación” del expediente aparecerá el mensaje que corresponda, que puede ser: “Su declaración se está tramitando”, “Su declaración está siendo comprobada” o “Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted”, etc. Cuando Hacienda haya comprobado que la declaración es correcta, aparecerá un mensaje indicando cuándo será emitida la devolución.

¿Cuánto tarda Hacienda?

Lo habitual es que no tarden más de un mes en ingresarle el dinero que le corresponde si le sale a devolver. Hasta el pasado 4 de junio, la Agencia Tributaria había devuelto 4.994 millones de euros a más de 7,79 millones de contribuyentes. No obstante, si no ha recibido aún su dinero debe tener en cuenta que Hacienda cuenta con un plazo de 6 meses desde que terminó el plazo de presentación de las declaraciones (30 de junio) para realizar las devoluciones. De las más de 20 millones de declaraciones, 14,56 millones dan derecho a devolución.

¿Y si no pagan en ese plazo?

Si a 31 de diciembre la Agencia Tributaria no ha hecho efectiva su devolución por causas que no le sean imputables, tiene derecho a que Hacienda pague intereses de demora desde ese momento y hasta la fecha en que se ordene la devolución, sin necesidad de reclamarlo. Además, en tal caso deberá recibir una notificación de Hacienda informándole de los intereses que le corresponden, explica la OCU.

¿Cómo devuelven el dinero?

Debe solicitarlo. La devolución se hace por transferencia bancaria a la cuenta que el contribuyente haya indicado en el “Documento de Ingreso o Devolución” (modelo 100), que acompaña a los impresos de la declaración. También existe la posibilidad de que haga el pago por cheque cruzado o nominativo.