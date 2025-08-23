Directo
Carrera al sprint de MotoGP, en directo hoy: GP de Hungría 2025
Marc Márquez que sumó una nueva victoria al sprint en el Red Bull Ring parte de nuevo como favorito
Marc Márquez llega de nuevo como favorito. Ganó el Sprint de MotoGP del GP de Austria, en el Red Bull Ring y Ya van 12 de 13 para el líder del campeonato.
En las carreras al sprint de MotoGP se completa la mitad de la distancia que se hace en las carreras largas. Los puntos de estas nuevas carreras implantadas por MotoGP serán la mitad de los que se reparten en las carreras del domingo. El primer clasificado de la carrera al sprint sumará 12 puntos, el segundo nueve puntos, el tercero siete. A partir del cuarto, sumarán respectivamente seis, cinco, cuatro, tres, dos y un punto hasta el noveno clasificado, el último que puntuará.
Las cifras de Marc Márquez tras su pole en Hungría
Con la pole en Balaton Park, Marc Márquez eleva su registro a 74 en MotoGP y 102 en el Mundial, una estadística que lo consolida como uno de los mejores clasificadores de la historia. El piloto de Cervera vuelve a demostrar que, cuando se trata de marcar una vuelta rápida, sigue estando un paso por delante del resto.
Su rendimiento en 2025 es aplastante. Ha encadenado nueve fines de semana perfectos de trece posibles, seis de ellos de manera consecutiva, logrando pole, sprint y carrera. En las pruebas cortas, su dominio es aún más evidente: solo se le ha escapado una victoria en toda la temporada, precisamente en la sprint que ganó su hermano Álex.
Márquez llega a Hungría con una ventaja que parece inalcanzable en la clasificación general. Lidera con 418 puntos, 197 más que Bagnaia y 142 sobre Álex Márquez. Una distancia que le permite correr con menos presión, aunque en su estilo competitivo la palabra “relajación” no existe. Cada salida a pista es una oportunidad de agrandar una leyenda que no deja de sumar hitos.
Bezzecchi y Di Giannantonio sorprenden desde la Q1
La primera fila del GP de Hungría tuvo dos invitados inesperados. Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio superaron la repesca de la Q1 y dieron un paso adelante en la Q2 para colocarse junto a Marc Márquez.
Bezzecchi fue el primero en bajar del 1:37 durante el fin de semana y pese a varias excursiones por la grava logró salvar el puesto. Di Giannantonio, por su parte, aprovechó las ruedas de referencia para marcar un gran crono y asegurarse la tercera posición en la parrilla.
Caída de Pedro Acosta en la Q2 del GP de Hungría
El murciano sufrió una caída a alta velocidad en la curva 8 cuando seguía la estela de Bastianini. Su KTM quedó dañada y no pudo mejorar en el tramo final de la sesión. Aun así, Acosta partirá desde la séptima posición, un lugar que le permite mantenerse en la pelea por los puestos de podio en la sprint. Su adaptación rápida y su ritmo en los entrenamientos lo mantienen como uno de los grandes candidatos del fin de semana.
Bagnaia, fuera de la Q2 y frustrado en Hungría
El campeón de Ducati vivió una clasificación para el olvido en Balaton Park. Por primera vez en 2025 no logró pasar el corte de la Q1 y quedó fuera de la lucha por la pole. Pecco cometió varios errores en sus intentos y terminó por mostrar su frustración al golpear el depósito de la moto tras una frenada fallida en la curva 5. La falta de ritmo y las imprecisiones le relegaron a la parte media de la parrilla, un golpe importante a sus aspiraciones en el Mundial.
Álex Márquez penalizado y con una clasificación difícil
El pequeño de los Márquez no tuvo una sesión sencilla en Balaton Park. Terminó lejos de la pelea por la primera fila y, además, arrastra una sanción de tres puestos en la parrilla del domingo, lo que condiciona aún más su fin de semana.
Su GP24 mostró muchos problemas de estabilidad y le impidió acercarse a los tiempos de cabeza. Saldrá retrasado en la sprint, obligado a remontar para intentar sumar puntos y recuperar confianza de cara a la carrera larga.
Marc Márquez también se lleva la "pole" más decisiva de la temporada
Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) ha logrado su octava "pole" de la temporada al ser el más rápido en la clasificación oficial del Gran Premio de Hungría de MotoGP en el circuito de Balaton Park. Márquez, con un tiempo de 1:36.518, estableció un nuevo récord en el circuito húngaro, que además de ser la octava "pole" de la temporada es la septuagésimo cuarta en MotoGP y la 102 desde que disputa el campeonato del mundo de motociclismo...SEGUIR LEYENDO
Palabras de Marc Márquez
Marc Márquez consigue la pole en el GP de Hungría
Marc Márquez volvió a dejar su sello en Balaton Park. El líder del Mundial firmó la pole del GP de Hungría con un tiempo de 1:36.518, demostrando de nuevo su capacidad para sacar el máximo en los momentos decisivos. Con esta, ya suma 74 poles en MotoGP y 102 en el campeonato del mundo, un registro que refuerza su dominio absoluto en un trazado donde todos partían de cero. A su lado, en primera fila, estarán Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio, dos pilotos que sorprendieron tras avanzar desde la Q1 y que intentarán desafiar al ocho veces campeón en la sprint del sábado.
GP Hungría 2025: clasificación y carrera al sprint: horario y dónde ver online TV
MotoGP regresa a Hungría tras 33 años de ausencia. El campeonato del mundo estrena este fin de semana el nuevo trazado de Balaton Park, a menos de 80 kilómetros de Budapest, y lo hace con una jornada decisiva, la clasificación y la carrera al sprint del GP de Hungría 2025. Después de dominar el primer día de entrenamientos, Marc Márquez parte como gran favorito.
La clasificación y la sprint del GP de Hungría 2025 se podrán ver en directo en...SEGUIR LEYENDO
¡¡¡COMENZAMOS!!!
Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan, el día de hoy nos encontramos con la carrera al sprint del GP de Hungría.
