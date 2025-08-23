Carrera al sprint de MotoGP, en directo hoy: GP de Hungría 2025

Con la pole en Balaton Park, Marc Márquez eleva su registro a 74 en MotoGP y 102 en el Mundial, una estadística que lo consolida como uno de los mejores clasificadores de la historia. El piloto de Cervera vuelve a demostrar que, cuando se trata de marcar una vuelta rápida, sigue estando un paso por delante del resto.

Su rendimiento en 2025 es aplastante. Ha encadenado nueve fines de semana perfectos de trece posibles, seis de ellos de manera consecutiva, logrando pole, sprint y carrera. En las pruebas cortas, su dominio es aún más evidente: solo se le ha escapado una victoria en toda la temporada, precisamente en la sprint que ganó su hermano Álex.

Márquez llega a Hungría con una ventaja que parece inalcanzable en la clasificación general. Lidera con 418 puntos, 197 más que Bagnaia y 142 sobre Álex Márquez. Una distancia que le permite correr con menos presión, aunque en su estilo competitivo la palabra “relajación” no existe. Cada salida a pista es una oportunidad de agrandar una leyenda que no deja de sumar hitos.