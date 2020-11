El Gobierno defiende el traspaso de pensiones al País Vasco y niega que se rompa la caja única

“Estamos trabajando con el Gobierno vasco y mantenemos el calendario de transferencias del régimen económico de la Seguridad Social”, en el que se incluirían las pensiones. La ministra señaló que todavía no se ha abordado esa cesión y que “en ningún caso se va a romper la caja única” del sistema de pensiones. Darias destacó que la relación con el Ejecutivo regional es “cordial y fluida”. También ha señalado que el traspaso de esa competencia está dentro del cronograma acordado en febrero, que han tenido que reprogramar por la pandemia y las elecciones vascas. "Desde entonces se han hecho efectivas tres transferencias, firmadas en primavera, y que ahora están pendientes del nuevo cronograma, aceptado ya por el País Vasco. Por tanto, cuando llegue cada transferencia, la abordaremos y, en su caso, la Seguridad Social, también”, defendió.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha presentado el presupuesto de su departamento, ha recordado que “promover una administración del siglo XXI es la cuarta política palanca de las diez que se consignan en el Plan de Recuperación” con el que el Gobierno canalizará los fondos europeos en los próximos tres años. Este presupuesto asciende a 2.509 millones de euros, de los que 619,23 millones de euros serán los destinados fundamentalmente a la modernización de las administraciones públicas, pero también a la colaboración institucional entre administraciones.

Al igual que el resto de miembros del Ejecutivo, la ministra aprovechó para responder al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que cuestionó ayer en el Congreso la subida de salarios pensionistas y funcionarios, y que los ingresos y gastos de los Presupuestos para el 2021 vayan a cumplirse, al estimar que hay “riesgos a la baja” sobre las proyecciones macroeconómicas que los sustentan. Darias ha señalado que la subida del salario de los funcionarios era “necesaria y adecuada” dada la situación de crisis por el Covid-19 y busca “salir de otra manera” de esta coyuntura, además de se quiere “reconocer ese esfuerzo” de los empleados públicos durante la pandemia. También dijo que “se trata de salir de otra manera de la crisis” después de la “salida en falso” que se dio a la de 2008.

En este sentido, la ministra ha resaltado que “si algo se ha aprendido de la historia es que, ante una situación de crisis, no se puede salir de cualquier manera”. “Tenemos el precedente de la salida de 2008, que fue una salida en falso, que acentuó la crisis, especialmente en muchos colectivos y personas vulnerables, y vimos que esto solo trajo más dolor que el que trajo la propia crisis”, ha apostillado. Así, dijo que teniendo en cuenta esta realidad, el Ejecutivo ha pretendido dar una salida diferente a la crisis. “El Gobierno entendió que la salida de la crisis tenía que dar respuesta al compromiso y esfuerzo que hicieron y entendemos que era una medida adecuada y necesaria dado el papel que juegan los empleados públicos”, ha resaltado.

Preguntada sobre las quejas de las organizaciones sindicales, que criticaban que no se hubiese negociado la subida salarial, Darias no quiso entrar a valorar que los sindicatos no hubieran refrendado el acuerdo sobre el aumento de efectivos de la plantilla de la Administración Central y se limitó a incidir en que la relación con sindicatos es “cordial e intensa” y ha afirmado que se han alcanzado más de 12 acuerdos con sindicatos, lo que “da cuenta de la relación” que se tiene con ellos. “Quiero reconocer su trabajo y sus reivindicaciones”.

En lo estrictamente de números, la ministra desglosó en líneas generales la actuación de su departamento en torno a los PGE, que servirá para la modernización de su estructura. Así, detalló que el presupuesto consolidado del Ministerio y organismos adscritos asciende a 2.509 millones de euros, lo que representa un 15,57% más, de los que 619,23 millones de euros, un 74,02% más serán de disposición directa ministerial. En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ministerio contará con 600 millones de euros en tres años para financiar el Plan de Modernización de las administraciones públicas para proyectos de digitalización y modernización.

Con ese objetivo en los próximos tres años (2021-2023) se destinarán 340 millones a las comunidades autónomas y 230 millones a las entidades locales, en tanto que el ministerio se reservará 30 millones para actuaciones relacionadas con el Plan de Recuperación. De ese total, en 2021 se transferirán 136 millones a las autonomías y 92 millones a las entidades locales, mientras que el ministerio dispondrá de 11 millones. Dentro del ámbito de política territorial, la organización territorial del Estado y el desarrollo de sus sistemas de colaboración tiene asignados 10,33 millones en 2021, el 1,67 % más.

La cooperación económica local del Estado se lleva 35,39 millones, el fondo de inversión de Teruel 30 millones, y la transferencia a la Federación de Municipios y Provincias /FEMP) 2,1 millones (5 % más). Dentro de Función Pública ha destacado la subida retributiva del 0,9 % a los empleados públicos como reconocimiento a su esfuerzo y compromiso. La formación del personal de las Administraciones Públicas contará con 95,82 millones, un 9,32 % más. Para impulsar la transparencia de la actividad pública se destinarán 2,38 millones, el 5,75 % más, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Dentro de la nueva Política Territorial, Darias ha puesto sobre la mesa que “la intención es impulsar el sistema de cooperación entre Administración General y Administraciones Públicas”. Así, ha destacado las partidas más relevantes como los 10,33 millones de euros que se destinarán a la organización territorial del Estado y al desarrollo de sus sistemas de cooperación; 35 millones de euros para fortalecer las relaciones con las entidades locales y 2,1 millones que recaerán sobre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para hacer frente a los gastos de funcionamiento y estructura de la federación.

Sobre el ‘Plan España puede’, la ministra ha explicado que se traduce en 600 millones de euros que, entre 2021 y 2023, van a pretender promover una administración para el siglo XXI. Ha detallado que el 95 por ciento irá a autonomía y entidades locales y el resto, que corresponde con 30 millones, se destinará al Ministerio de Política Territorial y Función Pública para desarrollar líneas de actuación que, según ha deslizado, “se irán dando a conocer”. Por último, ha mencionado un fondo que tienen “mucho cariño” y que es el FITE por el que Teruel recibirá 30 millones de euros.