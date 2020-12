¿Cómo pagar menos impuestos? 10 trucos para ahorrar hasta 4.600 euros en la factura fiscal

Se acaba el tiempo. Si quiere rebajar la cantidad de dinero que paga en impuestos, debe aprovechar los últimos días antes de que cierre el ejercicio de 2020. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han recopilado los diez consejos que deben aplicar los contribuyentes si quieren ahorrarse hasta 4.569 euros en la próxima declaración de la Renta.

Gestha advierte de que las personas con mayores ingresos y patrimonio serán las que obtengan una mayor rebaja fiscal, que puede llegar a superar los 76.500 euros de ahorro. No obstante, los contribuyentes más modestos que obtengan rentas anuales de entre 12.000 euros y 21.000 euros pueden abaratar su factura fiscal en más de 1.600 euros, según los cálculos de Gestha a partir de los importes deducidos en el IRPF de 2018.

Estimación del ahorro adicional medio por tramos de ingresos, según Gestha

Aportaciones al plan de pensiones

Este año será el último en el que se podrán deducir hasta 8.000 euros o el 30% de los rendimientos del trabajo y actividades económicas de la base imponible del IRPF por las aportaciones a los planes de pensiones. Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 incluyen una reducción de ese límite hasta los 2.000 euros.

Gestha sostiene que el ahorro fiscal medio en el IRPF por las aportaciones a los planes de pensiones es de casi 1.870 euros. Los contribuyentes cuya renta sea de entre 30.000 y 60.000 euros son los que mayores beneficios obtendrán, con un ahorro de hasta 2.262 euros.

Deducción por la compra de una vivienda

Los contribuyentes que hayan comprado o rehabilitado una vivienda antes del 1 de enero de 2013 pueden deducirse el 15% de la inversión, con un máximo de 9.040 euros anuales. Si se paga menos de dicha cantidad al año, resulta interesante amortizar la hipoteca hasta llegar al límite para lograr un ahorro medio de 721 euros.

Neutralizar la tributación de las ganancias por la venta de una vivienda habitua

La Ley de Presupuestos Generales establece un nuevo tipo para el caso de bases liquidables del ahorro superiores a 200.000 euros y que ascenderá a un 26%. Las ganancias que hayan obtenido aquellos contribuyentes que vendieran su casa en 2020 tributarán entre el 19% y el 23%. En el caso del País Vasco será entre el 20% y el 25%, mientras que en Navarra habrá que pagara entre el 20% y el 26%. Gestha explica es posible neutralizar los beneficios si se reinvierte el importe de la venta en otra vivienda de carácter habitual.

Si quiere vender su vivienda y está a punto de cumplir 65 años, espere

No tenga prisa si desea vender su vivienda habitual y está a punto de cumplir 65 años. Sería un error realizar la operación porque las ganancias obtenidas por los contribuyentes que superen esa edad o por las personas que sean dependientes severos o grandes dependientes están exentas de impuestos. Hacienda considera “vivienda habitual” al domicilio donde se ha vivido dos años antes de la venta.

Compensar las pérdidas con ganancias

Gestha avisa de que el final del año es el mejor momento para hacer cuentas y compensar las pérdidas generadas por un fondo de inversión, acciones o derivados financieros con las ganancias patrimoniales que se han obtenido a lo largo del año.

Planificar la venta de acciones

Los contribuyentes cuyos rendimientos netos del trabajo no superen los 16.825 euros deben vigilar que no haya rentas de otro tipo. De lo contrario, perderían una reducción de los rendimientos del trabajo hasta los 5.565 euros. Además, la venta de acciones puede obligar a algunos contribuyentes que no tendrían por qué hacerlo.

Hasta 60.100 euros libres de impuestos si se trabaja en el extranjero

Los rendimientos del trabajo obtenidos en el extranjero están exentos de tributacion, con un límite de 60.100 euros anuales. En el caso de Navarra, la cantidad máxima que está libre de impuestos son 30.000 euros.

Se pueden aprovechar de este beneficio fiscal los contribuyentes que trabajen en el extranjero y que estén obligados a pagar un impuesto análogo al IRPF en otro país, siempre y cuando no se trate de uin paraíso fiscal.

Donaciones con un mayor incentivo fiscal por el coronavirus

El 80% de los primeros 150 euros donados a ONG, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro son deducibles, así como el 35% de lo que exceda esa cantidad. Además, si es el tercer año que donas a la misma entidad y no has reducido la cantidad que aportas, el porcentaje que te puedes deducir asciende al 40%. Para incentivar las donaciones para financiar la lucha contra el Covid, las aportaciones al Tesoro Público también son deducibles. El ahorro fiscal medio por donativos es e 821 euros.

La afiliación a los partidos políticos también se puede deducir

Los contribuyentes se pueden deducir el 20% de cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos, con un máximo de 600 euros. El porcentaje en Navarra es del 15%. Además, en el País Vasco se deducen el 20% las cuotas a sindicatos de trabajadores, y en Navarra el 15% con un límite máximo de 600 euros anual.

En el resto de España, las cuotas sindicales y de colegios profesionales deducen de los rendimientos del trabajo hasta 500 euros. Además, los gastos profesionales por un pleito laboral desgravan hasta un límite de 300 euros anuales.

Incentivos para las ayudas a los emprendedores

Los interesados en aportar capital para impulsar el inicio de una actividad tienen un incentivo fiscal. La deducción para las inversiones es de un 30%, siendo la base máxima de la deducción de 60.000 euros anuales. Gestha sostiente que esta deducción es “la segunda más potente” del IRPF y permite deducir hasta 1.157 euros de media.