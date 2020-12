Guía de los fondos europeos anticovid: condiciones, plazos, cantidades...

Después de que en la pasada cumbre de los días 10 y 11 de diciembre, Polonia y Hungría levantaran su veto al fondo de recuperación europeo para hacer frente a los estragos económicos del coronavirus, el Consejo y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre el Fondo de Recuperación y Resiliencia, uno de sus instrumentos principales.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

El 21 de julio, los líderes europeos acordaron un plan de estímulo de 750.000 millones de euros. La joya de la corona es el Fondo de Recuperación y Resiliencia que movilizará 675.000 millones de euros que se distribuyen a los países más afectados por la pandemia. España será el segundo Estado más beneficiado tan sólo por detrás de Italia con 43.480 millones en transferencias directas para el periodo 2021-22 y 15.688 a partir del año 2023. A esto deben sumarse los créditos que España tiene la posibilidad de solicitar o no.

¿Cuándo comenzarás a fluir estos fondos ?

Ahora todos los Estados europeos deben completar su proceso de ratificación nacional para que la Comisión Europea pueda buscar financiación en los mercados financieros. Además, las capitales deben enviar sus planes de inversiones y reformas cuyo plazo termina el 31 de abril. Por eso, se calcula que el maná europeo no comenzará a llegar hasta principios de la segunda mitad del año. Se espera que pueda efectuarse adelanto de hasta un 13% . En el caso de España serían unos 8.300 millones de euros en transferencias a fondo perdido.

¿Cuáles son las condiciones?

Se debe demostrar que los planes de inversiones contribuyen a la doble transición energética y digital. Bruselas no quiere tan sólo buenas palabras sino que pone números sobre la mesa. El 37% de los fondos deben dedicarse a la lucha contra el cambio climático y el 20% a la digitalización de la economía. Además, estas partidas también deben estar destinadas a reducir las divergencias sociales y territoriales, impulsar la cohesión económica, mejorar la capacidad de respuesta antes las crisis y la educación.

¿Cómo se miden estos porcentajes?

Bruselas ha ideado un método para determinar qué puede ser considerada como inversión “sostenible” que también se utilizará en el caso de los fondos que recibirán las regiones dentro del nuevo marco financiero 2021-2027.

¿Y las reformas?

Efectivamente, la Comisión Europea no sólo examinará las inversiones sino también las reformas que Bruselas recomienda de manera periódica a todos los países dentro del procedimiento del Semestre Europeo. En el caso de nuestro país, existe preocupación en la capital comunitaria sobre la sostenibilidad de las pensiones y se mira con recelo cualquier marcha atrás en la reforma laboral de 2012, entre otras cuestiones como el abandono escolar o las interconexiones energéticas.

¿Habrá recortes?

Ha sido uno de los puntos más controvertidos en las negociaciones entre el Parlamento y la capitales. El texto final exige la reducción del déficit público cuándo vuelvan a estar operativas las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, una decisión que todavía no se ha tomado. En el caso de nuestro país, no cumplir esta parte supondría la congelación de unos 3.100 millones, el 0,25% del PIB. En este caso, no sólo importa cuándo se reactivarán las reglas fiscales sino a qué ritmo.