Reyes Maroto confirma que Fitur se celebrará a finales de mayo y será el “renacer del turismo”

¿Se vislumbra el fin de la pandemia? Aventurarse a responder esta pregunta resulta, cuanto menos, arriesgado. Sin embargo, algunos movimientos parecen dilucidar una hipotética vuelta progresiva a la realidad. Si el otro día se confirmó la celebración del Mobile World Congress, hoy es el turno de la feria turística más importante a nivel nacional. Reyes Maroto, ministra de Industria, Turismo y Comercio ha confirmado que el evento volverá a finales de mayo, lo que supondrá el “renacer del turismo” para España.

En declaraciones a Telemadrid, la ministra ha dicho que “las instituciones, Ifema, Fitur, la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento, la Organización Mundial del Turismo y el Gobierno vamos a anunciar hoy la celebración de esa gran feria que a va a suponer el renacer del turismo”. Además, ha dicho que “sin turismo no habrá recuperación o será más lenta”, por lo que lucha por un turismo “de calidad y seguro”.

En esta línea, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha detallado que se trata de un paso clave para la economía de la capital: “Es un paso importante que haya acuerdo entre las administraciones cuando afecta a un sector tan importante como el turismo”.

En el foro de LA RAZÓN “Los grandes Retos del Futuro PostCovid-19″ el director de comunicación y marketing de IFEMA, Raúl Díez, afirmó que “nosotros nos hundimos como el turismo desde el momento en el que se paró la movilidad, no solo internacional sino también entre comunidades, entre ciudades y barrios”. Sobre el futuro y sus posibilidades (este encuentro tuvo lugar en diciembre de 2020), aclaró que “tenemos programadas actividades a partir de marzo. No renunciamos a que nuestras grandes ferias se celebren. Si la última gran feria de turismo mundial que se celebró fue FITUR, queremos que la primera gran feria de turismo mundial que se celebre sea FITUR. Está programada para el 19 de mayo, bajo el marco que corresponda”, concluyó. Las predicciones no parecen ir muy desacertadas.

Esfuerzo conjunto

La ministra ha querido valorar el esfuerzo que toda la sociedad ha depositado en la lucha contra el coronavirus: “Hoy estamos caminando hacia ese túnel en el que empezamos a ver la luz”, ha destacado la ministra. Sin embargo, alentó a la cautela: “Cualquier paso para atrás es otra vez un impacto negativo en la economía”.

Maroto también ha querido destacar la acción del Gobierno en la lucha contra los efectos de la pandemia. Las “muchas ayudas directas” dispuestas por el Ejecutivo, de más de 40.800 millones de euros, han servido para ayudar a muchas familias y trabajadores a mantener la estabilidad.

Semana Santa

De cara a Semana Santa, la ministra ha insistido en que "hay que ser prudentes", ya que considera que volver otra vez a índices de incidencia muy elevados lleva a "parar o ralentizar" de nuevo la economía. "No nos lo podemos permitir", ha recalcado.

Pese a ello, Maroto confía en que con la aceleración del proceso de vacunación haya más población inmunizada, que será “un elemento que va a cambiar la percepción sobre la pandemia”.