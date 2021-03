Los autónomos celebran el plan de ayudas directas, pero critican que “llega ya tarde para muchos”

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la solvencia de las empresas, que contará con un fondo de 7.000 millones de euros en ayudas directas, de un total de 11.000 millones. Este paquete financiero, que gestionarán las comunidades autónomas, se distribuirá en ayudas directas no reembolsables de carácter finalista, que se podrán destinar al pago de deuda contraída desde marzo de 2020, tanto la relacionada con proveedores, como el pago de gastos fijos o deudas financieras y no financieras, siempre que la caída de la facturación sea al menos un 30% respecto a la de 2019.

A este plan podrán acogerse pymes y autónomos de 100 actividades económicas diferentes, que podrán compensar, como máximo, el 40% de la caída adicional de ingresos en el caso de pymes y micropymes, y hasta un 20% para el resto de empresas. Por ejemplo, los autónomos que tributan en módulos recibirán hasta 3.000 euros y entre 4.000 y 200.000 euros el resto de empresas, importes que podrán elevarse tanto en Canarias y Baleares, siempre dentro de los límites de ayudas de Estado fijados por Bruselas.

Pero las asociaciones de autónomos celebran la aprobación de este plan pero critican que se ha hecho esperar demasiado tiempo. Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha celebrado estos 11.000 millones que recoge el plan, pero cree que estas ayudas llegan “tarde para muchos autónomos y empresas que ya se han quedado en el camino”. Para Amor, es positivo que el 60% del Plan se destine a ayudas directas. “Viene a compensar a los autónomos que no se han visto indemnizados por cerrar sus actividades. Va a ayudar a sobrevivir, a través de las comunidades autónomas, a muchos autónomos hasta que la actividad normal vuelva a la calle”, ha dicho Amor. También ha pedido que las ayudas se impulsen de forma “ágil y rápida”, que se evite la excesiva burocratización y que se facilite su acceso, para que “no lleguen tarde”. Asimismo, ha instado a que los sistemas de control sirvan para salvar las empresas, autónomos y empleo.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha pedido a las comunidades autónomas “máxima celeridad, prontitud y facilidad a la hora de conseguir unas ayudas” que confía en que sean “prácticas”. “Si todo va como debe ir”, ha señalado Abad, “como mucho en mayo” la mayoría de los autónomos deberían estar “percibiendo estas ayudas directas tan necesarias en estos momentos”. Abad ha apuntado que estas ayudas servirán para abordar los gastos de funcionamiento y mantenimiento económico a los que las empresas y autónomos no han dejado de hacer frente. Sin embargo, durante los últimos días ha advertido de que estas ayudas no pueden enfocarse únicamente en aquellas empresas o autónomos que tengan “una supuesta situación de viabilidad”, y que ya no salvarán a muchos autónomos que se han quedado ya por el camino.

En el mismo sentido, Uatae ha considerado que llegar un poco tarde para muchos negocios porque “este anuncio se ha hecho esperar demasiado, aunque supone sin duda un gran impulso para reforzar la actividad económica del tejido productivo de nuestro país”. En un comunicado, su secretaria general, María José Landaburu, ha confiado en que “las comunidades autónomas faciliten su tramitación y el acceso de forma inmediata” y ha reclamado que “se gestionen por convenio y con mecanismos de seguimiento y garantías para evitar un tratamiento desigual”.