Podemos insiste en limitar los alquileres y quiere que los inquilinos puedan reclamar si se les cobra de más

Unidas Podemos no se rinde. A pesar de que el PSOE ha dejado meridianamente claro que no está dispuesto a intervenir los precios del alquiler por los efectos negativos que tiene para el mercado y porque no las tiene todas consigo sobre la seguridad jurídica de tal medida, la formación morada no está dispuesta a ceder en una de las que consideran líneas rojas de su programa político. Después de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) deslizase la semana pasada las líneas maestras del anteproyecto de Ley de Vivienda que ha preparado y que apuesta por los incentivos fiscales para controlar los precios, su socio de Gobierno ha respondido con una contrapropuesta que incide en la intervención de los precios como eje fundamental de actuación en la materia.

La iniciativa que la Vicepresidencia Segunda del Gobierno que dirige Pablo Iglesias ha trasladado a Transportes, en la línea de lo que Podemos ha defendido en las últimas semanas, insiste en crear un índice oficial de precios referencia en aquellas zonas donde se considere que el mercado está “tensionado” para controlar que los precios no se sitúen por encima de ese índice. Como en la propuesta del ministerio, la facultad de decretar áreas de mercado tensionado recaería también en las comunidades autónomas, aunque Podemos pretende que se haga con “metodologías objetivas” y sujetas a revisión periódica. En estas zonas el precio de un nuevo contrato no podría ser superior a la renta consignada en el último contrato de arrendamiento vigente en los últimos cinco años. Sin embargo, el precio se modularía dependiendo del estado de conservación y mantenimiento de la vivienda, así como de otros factores como la antigüedad, altura, zonas comunitarias, acceso al transporte público. No obstante, Podemos solicita que en “ningún caso se podrá incrementar en más del 2,5% el precio del índice de referencia”, asegura el documento, según informa Efe. Si un propietario cobra más de los límites legales, la formación morada propone un planteamiento novedoso: que los inquilinos puedan exigir la restitución de las cantidades percibidas en exceso y los intereses legales más un 3%.

Registro

Junto a la intervención de los precios y la restitución de las cantidades cobradas de más, Podemos propone también la creación de un Registro de Contratos del Alquiler (RCA) que permita a los poderes públicos vigilar los precios y tener un control estadístico del mercado inmobiliario. Los de Pablo Iglesias proponen que este registro pueda ser utilizado por la Agencia Tributaria, el Poder Judicial y los demás organismos públicos para acometer sus finalidades, y podría servir también para su explotación con fines estadísticos o para incluir los datos de forma automática en la declaración de la renta.

El registro no sería obligatorio, pero Unidas Podemos plantea que todos aquellos que quieran acogerse a ayudas al alquiler o a incentivos fiscales tengan que inscribir previamente los contratos. La inscripción se haría a instancias de cualquiera de las dos partes e incluiría además del contrato el año de construcción del inmueble, los metros cuadrados, y otros datos como si dispone de ascensor y calefacción, si está amueblado o el estado de conservación de la vivienda.