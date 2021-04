España tiene 40.000 empresas “zombis”

Miles de empresas no superarán la crisis a la que las ha abocado el coronavirus. La pandemia va a ser la puntilla para muchas empresas que ya venían muy tocadas y que ahora se hundirán casi sin remedio. Según los datos recopilados por Informa D&B, en España hay 39.560 empresas “zombis”. Es decir, compañías que, según la OCDE, tienen más de diez años de existencia y no cubren su carga de intereses con su excedente bruto de explotación durante al menos tres años consecutivos. La cifra representa el 7% del total de compañías con más de diez años de antigüedad, según los datos recopilados por Informa D&B a partir del Registro Mercantil.

Si se contabilizan aquellas sociedades que no tienen actividad comercial -están inscritas en el Registro Mercantil pero no operan, en particular, no publican cuentas- la cifra alcanza 1,4 millones de las más de 7 millones de empresas que componen la base de datos de Informa.

Los sectores de Construcción y actividades inmobiliarias y el de Comunicaciones son los que acumulan una mayor cantidad de empresas zombis, con el 19% y el 18% del total, en particular aquellas que se dedican a la actividad inmobiliaria y la informática. Comercio es el siguiente con un 17%. Los sectores con menor número de compañías en esta situación son Administración, 0,03%, Industrias extractivas, 0,36%, Educación, 1,43%, y Sanidad, 1,61%. En Hostelería encontramos al 4%, casi todas en la rama de Servicios de alojamiento.

Según Nathalie Gianese, directora de Estudios de INFORMA D&B, “las microempresas suponen el 91% de las empresas zombis detectadas en España, y son más numerosas en las actividades inmobiliarias e informáticas”. Tanto las empresas grandes como las medianas no llegan a representar el 2% del total y las de pequeño tamaño son cerca del 6%. Por comunidades, Madrid concentra 7.194 empresas zombis, el 18% del total, seguida por Cataluña con el 17% y Andalucía y Valencia con un 11% en ambos casos.

Aunque en los últimos meses han sido muchas las compañías que han solicitado ayuda pública para superar la crisis del coronavirus, entidades como el Banco de España no son partidarias de prestar ayuda de forma indiscriminada y apunta, precisamente, a las empresas zombis como unas de las que no deberían beneficiarse de estos soportes. A finales de noviembre, en un documento en el que analiza los procedimientos de insolvencia, la entidad advertía de que si la moratoria concursal aprobada con motivo de la crisis del Covid se alargaba en el tiempo, podría contribuir a una mayor supervivencia de empresas inviables o “zombis” que, sin medidas de sostenimiento financiero como las refinanciaciones bancarias, acabarán por desaparecer en un breve plazo de tiempo. El Banco de España advertía de que existen evidencias de que la mayor supervivencia de empresas “zombis” en el mercado reduce los beneficios del resto de las empresas, disminuye la inversión y el crecimiento del empleo, desincentiva la entrada de nuevas sociedades y provoca una “mala asignación” de los recursos productivos y pérdidas de productividad.