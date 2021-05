Hacienda deja la puerta abierta a una subida del IVA superreducido y reducido

El Gobierno no se plantea, en este momento, tocar los tipos de IVA superreducido y reducido del 4% y del 10% para elevarlos al general del 21%, pese a las indicaciones de la UE en ese sentido. Así lo aseguró hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que compareció ante la Prensa para explicarlas componentes 27, 28 y 29 del Plan de Recuperación que afectan a su Departamento. No obstante, dejó la puerta abierta a que el grupo de expertos constituido por Hacienda para diseñar la reforma fiscal del Gobierno pueda estudiar si existe o no un uso abusivo de estos dos tipos, tal y como avisa Europa. Además, también lo advierte la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) en su informe de beneficios fiscales, citado en la componente 27 del Plan de Recuperación, que el Ejecutivo remitió a Bruselas el pasado 30 de abril y que permitirá la llegada a España de los 140.000 millones de euros que le corresponde de fondos europeos para la reconstrucción postcovid-19.

Concretamente, la AIReF calcula en 17.786 millones el coste de gravar los artículos de bienes y servicios de primera necesidad o de aquellos de naturaleza social, cultural o estratégica en lugar de gravarlos al 21%. Es decir que si estos productos se gravaran al 21% Hacienda recaudaría casi 18.000 millones más. Según la AIReF, estos tipos beneficiaron más a los hogares con rentas altas, que “son los que más consumen alimentos, bebidas sin alcohol, productos oftamológicos, mascotas, restauración, transporte, vacaciones hostelería... En este contexto, alerta que existe un abuso de estos tipos ya que el 70% del beneficio fiscal se destina a las rentas medias altas.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, igual que hizo semanas atrás la vicepresidenta económica del Ejecutivo, no descartó que la reforma fiscal se retrase si España no logra recuperar su economía a los niveles prepandemia, algo que, según sus cálculos, ocurrirá a finales del próximo ejercicio. “La reforma fiscal estará siempre condicionada a la recuperación económica”. A su juicio, no hay ninguna cifra de recaudación comprometida con Bruselas sobre la reforma fiscal para 2023. El compromiso del Gobierno pasa por reducir paulatinamente la diferencia de 7,7 puntos del PIB de presión fiscal que tiene España respecto a la media de la zona euro. “No hay compromiso de cifras, ni se ha exigido ningún compromiso de cifras hasta no ver las conclusiones de los expertos”.