Un préstamo simulado desde una sociedad panameña habría posibilitado el rescate de Plus Ultra

El jefe de la delegación de Ciudadanos en Bruselas, Luis Garicano, ha dado a conocer las alegaciones que ha presentado contra la ayuda del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros y ha defendido que se trata de una ayuda ilegal, porque fue posible gracias a un simulado préstamo participativo desde una sociedad panameña. Se evitó así la consideración de empresa en crisis, que habría hecho imposible recibir una ayuda de Estado, según ha asegurado Garitano.

El jefe de Ciudadanos en Bruselas presentó una denuncia ante el Ejecutivo comunitario el pasado 6 de abril, en la que afirmaba que se habían incumplido los requisitos exigidos por la normativa europea en la concesión de una ayuda de Estado a la aerolínea Plus Ultra. El 27 de abril, el Gobierno envío su respuesta y el pasado jueves, 20 de mayo, el eurodiputado de Ciudadanos presentó sus alegaciones.

Al inicio de la rueda de prensa, Garicano ha destacado que “la respuesta del Gobierno no sólo no elimina la sospecha, sino que confirma todos los extremos de la denuncia”. Ha afirmado que las autoridades españolas no cumplieron con la diligencia debida y que esa falta “levanta sospechas sobre la existencia de una voluntad de beneficiar a una empresa concreta”.

Las alegaciones presentadas por Garicano muestran, según Ciudadanos, que la empresa estaba en crisis, que no puede ser considerada una empresa estratégica y que la ayuda que ha recibido es del todo desproporcionada.

Condiciones

Según el Marco Temporal bajo el cual la Unión Europea autorizó a España a dar ayudas a empresas estratégicas, está prohibido conceder ayudas a empresas en crisis antes de la pandemia. En la normativa europea se considera a una “empresa en crisis” cuando “haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas”. El asesor financiero de Plus Ultra, DC Advisory, ha constado, según Ciudadanos, que las pérdidas acumuladas a diciembre de 2019 ascendían a 13.427.000 euros y el capital social suscrito a 19.268.000 euros. Por lo tanto, las pérdidas acumuladas dejarían un patrimonio neto de 5.841.000 euros, que refleja que habría desaparecido más de la mitad del capital social suscrito. No obstante, el asesor financiero ha considerado que un préstamo participativo de la empresa panameña Panacorp por valor de 6.304.000 euros debía asimilarse a capital y sumarse al patrimonio neto. Con los cálculos de este asesor financiero, el patrimonio neto era de 12.145.000 euros, por lo que superaba el umbral de empresa en crisis que marca la mitad del capital social suscrito, 9.634.000 euros.

Garicano ha explicado que, en su opinión, el préstamo participativo de 6.304.000 euros de Panacorp era simulado, porque 4.046.000 euros son indisponibles. Es decir, Plus Ultra está obligada a mantener dos tercios del préstamo en una cuenta de Panacorp. Por lo tanto, en el caso de que fuese necesario disponer de ese dinero para pagar a otros acreedores de la compañía, sería misión imposible para un juez español embargarlos, ya que están en una cuenta en un paraíso fiscal, según ha explicado. Para Garicano, esto demuestra que el préstamo es una simulación, “se hace creer que la compañía tiene dinero para que puedan recibir la ayuda, pero en realidad los propietarios no se juegan el dinero porque lo tienen asegurado en una cuenta en Panamá”.

El eurodiputado también explica en sus alegaciones que la inyección de 53 millones otorgada por el Gobierno es, en su opinión, manifiestamente desproporcionada. No podía ser mayor a las pérdidas entre enero y octubre de 2020: 16.300.000 euros. Además, a su juicio, la empresa no puede ser considerada como estratégica y los propios datos presentados por el Gobierno lo demuestran. Su cuota de mercado en España es del 0,2% entre las compañías de clase A y del 0,1% en número de pasajeros en el total de compañías que operan. Es un operador de importancia ínfima en el sector del transporte en España y en la UE y no es clave en las conexiones con Latinoamérica.

Riesgo de no devolución

La documentación presentada por Ciudadanos muestra, en su opinión, que Plus Ultra no es viable. El préstamo ordinario de 19 millones de la SEPI a Plus Ultra vence en 2024 y el préstamo participativo de 34 millones vence en 2026. La empresa en 2019, antes de la pandemia, tuvo unas pérdidas de 2.780.000 euros y, según su propio plan de viabilidad, las pérdidas esperadas entre 2020 y 2022 ascienden a 34,6 millones de euros. No hay motivos para suponer que la empresa va a ser viable en el medio-largo plazo ni que pueda reembolsar la ayuda en el plazo previsto, según Ciudadanos.

Garicano ha advertido de que “existe un riesgo alto de que los 53 millones no se devuelvan y desaparezcan en una cuenta en Panamá”. Por eso, ha pedido al Gobierno que “evite que los propietarios de la empresa utilicen el rescate para pagar las deudas que tienen con empresas que ellos mismos controlan: si el préstamo de Panacorp se podía considerar como capital, entonces no debe ser pagado hasta que se haya devuelto el dinero a los contribuyentes españoles”.

El dirigente de Ciudadanos hace hincapié en sus alegaciones en que el deber de diligencia del Gobierno en este caso era aún mayor porque el accionariado de la empresa beneficiaria ha estado supuestamente vinculado a tramas de corrupción y blanqueo de capitales, y la procedencia del préstamo es opaca, según la información pública. La SEPI, sin embargo, no ha realizado ningún análisis al respecto.