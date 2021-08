A vueltas con Ribera y el lobo

Opinión

La semana pasada se registraron múltiples ataques de lobos a explotaciones ganaderas en Castilla y León y Galicia. En paralelo, el Consejo de Estado ha dado un revolcón al proyecto de orden ministerial que ha preparado el Ministerio para la Transición Ecológica para prohibir la caza del lobo en todas las regiones de España. A continuación, el equipo de Teresa Ribera ha pedido a las Comunidades Autónomas afectadas que presenten sus informes en un plazo de siete días, a pesar de estar en pleno mes de agosto. Todo ello indica que Ribera y su equipo lo tienen muy claro y van a continuar adelante con su proyecto, pase lo que pase y pese a quien pese, ya sean las organizaciones agrarias o las autonomías más afectadas, entre las que destacan Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Solo en esta última ha habido durante el último año más de 3.000 ataques del lobo a explotaciones agrarias, de ellos 1.300 en la provincia de Ávila.

Además, hay que tener en cuenta que las autonomías citadas anteriormente se oponen a las tesis de los responsables del Ministerio para la Transición Ecológica, a pesar de ser de diferentes colores políticos, y han pedido a Teresa Ribera y su equipo que den marcha atrás. Sin embargo, todo apunta a que no será así y que en las próximas semanas verá la luz la citada Orden Ministerial. Vamos, que Ribera tiene mucha prisa, como lo demuestra el escaso plazo que han dado a las comunidades para que respondan. El del lobo será uno de los asuntos más importantes y polémicos que estarán de plena actualidad en los primeros meses del nuevo curso político. Las organizaciones de ganaderos ya anunciaron que continuarán con las movilizaciones si Teresa Ribera no rectifica. Vamos, que la polémica está servida. Y no es el único asunto en el que van a chocar los intereses de los agricultores y ganaderos con los de Ribera y su equipo. Esta última deberá dar su visto bueno al Plan Estratégico nacional de la PAC. Y este es también un asunto de alto voltaje.