Con el recién nombrado Víctor Ausín Rodríguez como director general de Análisis Macroeconómico en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en sustitución de Carlos Cuerpo, que ha pasado a ocuparse de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, refuerza el poder de los técnicos comerciales y economistas del Estado, los conocidos como «Tecos», en el área gubernamental. Calviño fue nombrada el pasado mes de julio vicepresidenta primera del Gobierno. Todo un mensaje del Gobierno español a la Comisión Europea sobre la importancia que Pedro Sánchez otorga en estos momentos a la economía y a las directrices de Bruselas. Sánchez ponía así todas sus esperanzas en su ministra de Economía para lo que resta de legislatura y que sea ella quien gestione la salida de la crisis post pandémica y negocie con la UE la llegada de los Fondos de Recuperación. Los hasta 140.000 millones de euros que puede recibir nuestro país de las arcas europeas son una oportunidad única para ejecutar las transformaciones pendientes de la economía española.

Víctor Ausín Director general de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía FOTO: Archivo

De momento, España recibirá los primeros 9.000 millones del Ecofin a fondo perdido, pero los otros 70.000 millones que el Gobierno espera recibir como «agua de mayo» de aquí a 2023 no parecen tan fáciles de conseguir. De ahí la importancia que Sánchez concede a la interlocución de Calviño con la Comisión Europea, ya que este montante estará condicionado a las reformas que emprenda el Gobierno. De momento algunas de las cuales, como la de las pensiones, no han gustado en Europa en general ni a los holandeses en particular. Y de esta reforma y de la laboral dependerá que España pueda recibir de momento los nuevos ingresos de los fondos europeos el próximo año, un total de 12.000 millones de euros.

El marcado perfil técnico de Calviño (es técnico comercial del Estado y economista del Estado), es un activo seguro en el diálogo con Bruselas. La vicepresidenta primera llegó al Gobierno en 2018 de la mano de Pedro Sánchez procedente de la Comisión, donde fue directora general de Presupuestos, directora general adjunta de Servicios Financieros y directora general adjunta en la Dirección General de Competencia, siendo una más de entre los 60 directores generales con los que cuenta la Comisión Europea. En 2020 vio frustradas sus aspiraciones de presidir el Eurogrupo.

Antes de unirse a la Comisión Europea en septiembre de 2006, Calviño desarrolló su carrera en la Administración española ocupando diversos puestos dentro del Ministerio de Economía en los ámbitos de comercio exterior, análisis y previsión macroeconómica, política y defensa de la competencia. En este último campo, ejerció los cargos de subdirectora general de Asuntos Jurídicos, subdirectora general de Fusiones, subdirectora general de Defensa de la competencia (con el popular Luis de Guindos como director), hasta que en 2004, el ex ministro de Economía Pedro Solbes la nombró directora general de Defensa de la Competencia. Funcionaria de la Administración del Estado como miembro del cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, (TECC) desde 1994. Su preparador de oposición fue Román Escolano, ministro de Economía en la última etapa de gobierno de Mariano Rajoy y ex vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Como compañero de oposición tuvo además a otro miembro del Gobierno de Mariano Rajoy, Jaime García-Legaz, que fue secretario de Estado de Comercio y Turismo.

Los técnicos comerciales y economistas del Estado, los «Tecos» –aunque sería más propio decir los «TCEE»–, son un cuerpo de élite de la Administración General del Estado especializado en la elaboración y ejecución de las políticas económicas y comerciales del Gobierno. Desde 1930 siempre han estado ahí. El primer cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado y de Economistas del Estado fue creado en 1933 por un Decreto/Ley, el 681 de 1930, con el nombre de Cuerpo Técnico de Secretarios y Oficiales Comerciales. Con ello, el Gobierno reconocía la importancia adquirida por el comercio internacional en los años posteriores a la Gran Depresión y la necesidad de dedicar la atención y los medios especializados a la defensa de los cruciales intereses comerciales españoles.

En 1940, manteniéndose las mismas funciones, el cuerpo cambió su nombre por el de Técnicos Comerciales del Estado y en 1950, con la creación del Ministerio de Comercio, quedó consolidado como una de las referencias en la definición de la política económica. Además, el Cuerpo de Técnicos Comerciales resultó instrumental para la liberalización de la economía española y la incorporación de España a los circuitos económicos internacionales de los que había estado apartada desde el inicio de la Guerra Civil.

El hito fundamental en este proceso fue el Plan de Estabilización de 1959, una estrategia dirigida a equilibrar y liberalizar la economía española, lo que supuso un cambio radical en la evolución de nuestra economía y el comienzo de una nueva política económica más abierta al exterior al que contribuyeron destacados técnicos comerciales como Luis Ángel Rojo y Manuel Varela. En el Plan de Estabilización, que dio lugar al llamado milagro económico español, participaron también otros técnicos comerciales del Estado como Enrique Fuentes Quintana –que dirigía el Servicio de Estudios del Ministerio– y algunos de los economistas jóvenes más prometedores de aquellos tiempos como José Luis Ugarte, Luis Martí, etcétera.

Luis Ángel Rojo (falleció en 2011 a los 77 años) desempeñó más tarde su labor en el Banco de España, primero como director general, después como subgobernador y finalmente como gobernador (cargo que ocupó entre 1992 y 2001). Impulsó el sistema de control y supervisión bancaria tan alabado por su solidez ante la crisis financiera internacional. Asimismo, desde su cargo como gobernador del Banco fue quien inauguró la ley de autonomía del organismo emisor y también participó activamente en la gestación y nacimiento de la moneda única. Fue además vicepresidente del Instituto Monetario Europeo, un precursor del Banco Central Europeo (BCE).

Pactos de la Moncloa

El segundo cuerpo –el de Economistas del Estado– fue creado por Ley de 12 de mayo del año 1956, que lo adscribía directamente a Presidencia del Gobierno y le asignaba, entre otras, las funciones de realizar estudios económicos y asesorar a los Centros y Departamentos ministeriales cuyas realizaciones y proyectos repercutieran en la economía del país. Su primer y fundamental logro fue la elaboración y gestión de los Planes de Desarrollo que marcaron la evolución económica y hasta entraron en la cultura popular durante toda la década de los 60 y primera mitad de los 70 del siglo pasado. A finales de esos años 70, fue también importante el papel de ambos cuerpos en el diseño y posterior aplicación de todo el área económica de los históricos Pactos de la Moncloa, tarea en la que destacaron especialmente los miembros Enrique Fuentes Quintana, Juan Antonio García Díez y Ramón Tamames, también técnicos comerciales del Estado.

En los Pactos de la Moncloa destacaron otros técnicos comerciales del Estado como Fuentes Quintana o Ramón Tamames

Posteriormente, en la primera mitad de los años 80, la tarea fundamental del colectivo consistió en preparar y negociar, en estrecha colaboración con los Ministerios de Asuntos Exteriores, Agricultura e Industria, las condiciones económicas de la adhesión de España a las Comunidades Económicas Europeas. Fue durante este proceso cuando nació el actual cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, con la Ley 30/1984 de Medidas de Reforma de la Función Pública. Tras la adhesión de España a las Comunidades Económicas Europeas, la política económica española adquiere una dimensión comunitaria esencial. De nuevo en este ámbito, los técnicos comerciales y economistas del Estado han desempeñado una importante labor tanto en la construcción del Mercado Único como en la creación de la Unión Monetaria y el euro. En esta labor ingente aparecen entre otras, las figuras destacadas de Pedro Solbes y Manuel Conthe desde el Ministerio de Economía y Hacienda y Luis Ángel Rojo como Gobernador del Banco de España y en etapas más recientes la de Luis de Guindos.

Cristina Bejarano 10 01 2018 Pedro Solbes, exministro de Economia FOTO: Cristina Bejarano

Pedro Solbes fue ministro durante diez años y ocupó dos carteras, la de Agricultura, Pesca y Alimentación en 1991 y la de Economía y Hacienda en 1993 en sustitución de Carlos Solchaga. Tres años después de perder el PSOE las elecciones en 1996 puso rumbo a Bruselas para ser comisario de Asuntos Económicos y Monetarios. El 14 de abril de 2004 se convierte en vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda con Rodríguez Zapatero.

Hasta llegar a Nadia Calviño, los tres últimos ministros de Economía son técnicos comerciales del Estado: Román Escolano, Luis de Guindos y Pedro Solbes. En tiempos anteriores, ni Miguel Boyer ni Carlos Solchaga eran «tecos», pero sí algunos de sus secretarios de Estado, como Guillermo de la Dehesa o Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Pedro Solbes, en tiempos de Zapatero, siguió la tradición, en un Gobierno en el que también estuvo presente Jordi Sevilla como ministro de Administraciones Públicas.

Con Mariano Rajoy, registrador de la Propiedad y de un cuerpo más o menos rival, estuvieron además de Guindos –actualmente vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE)–, José Manuel Soria, exministro de Industria; Álvaro Nadal, exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital; y Jaime García-Legaz (exsecretario de Estado de Comercio).

EPA1157. FRÁNCFORT (ALEMANIA), 29/05/2019.- El vicepresidente del Banco Central Europeo, (BCE), Luis de Guindos, FOTO: ARMANDO BABANI EFE

Pedro Sánchez eligió a Nadia Calviño, quien formó un equipo en el que están numerosos «tecos»: Ana de la Cueva, exsecretaria de Estado de Economía y actualmente presidenta de Patrimonio Nacional; Xiana Méndez Bértolo, secretaria de Estado de Comercio; Carlos Cuerpo, secretario general del Tesoro quien sustituyó a Carlos San Basilio en el cargo tras ser nombrado este último director ejecutivo de Estrategia Corporativa del BERD; Víctor Ausín, director general de Análisis Macroeconómico en el Ministerio de Asuntos Económicos, y José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO. Carmen Balsa, también técnico comercial y economista del Estado formó parte del equipo de Nadia Calviño, como su directora de Gabinete, cargo que dejó para asumir la dirección de la oficina comercial española en Milán.

AME6143. BOGOTÁ (COLOMBIA), 17/06/2021.- La secretaria de Estado de Comercio de España, Xiana Méndez Bértolo, FOTO: Carlos Ortega EFE

La especialización de los «Tecos» se complementa con su versatilidad, ya que desarrollan sus funciones en un amplio abanico de organismos públicos. Su vocación internacional surge del compromiso del cuerpo con el apoyo a la internacionalización de las empresas españolas y la representación de los intereses de España en organismos económicos y financieros internacionales. Esto lleva a que en la actualidad unos 140 «Tecos» trabajen en el exterior.