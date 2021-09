Los pensionistas pagarán 1.000 euros más al año por el coste de su cuidador si se sube el salario mínimo

Hasta 1.000 euros extra de media en costes al año, tanto sociales como de salariales, tendría que afrontar un empresario, un autónomo o un pensionista que tenga un cuidador o un asistente a cargo por culpa de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que pretende llevar a cabo el Gobierno lo que queda de este año y el siguiente. Según el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, el incremento de 15 euros este año y 31 el siguiente “puede encarecer hasta en 1.000 euros el servicio de un cuidador o empleado doméstico al año. Por ello, demandó “prudencia” para no perjudicar la economía.

En una entrevista televisiva, Amor explicó hoy que la subida “no afecta” a la gran o mediana empresa, sino que “afecta principalmente a la muy pequeña (empresa) y a los autónomos que tienen empleados a su cargo”, además de a familias y pensionistas. “Cuando se habla del SMI se olvida a uno de los sectores a los que más afecta que son a los pensionistas y a los hogares familiares de nuestro país. Bajo el paraguas del SMI hay muchos cuidadores y hay mucho servicio doméstico”, reparó.

Conforme a sus cálculos, “cuando estamos hablando de subir este año 15 euros y subir el año que viene 31 euros, no son 15 euros y 31 al mes”. “Cuando lo convertimos en 12 pagas estamos hablando prácticamente de 60 euros al mes. Si a eso le añadimos el 30% de aumento de cotización, estamos hablando de cerca de 80 euros, lo cual significa para un pensionista que tiene un cuidador 1.000 euros más al año o a una persona que tiene alguien en el servicio doméstico de 1.000 euros al año”, estimó.

Amor ha lamentado el “efecto pernicioso” en determinados sectores y en determinados tamaños de empresas que puede tener la “medida unilateral” de subir el SMI, competencia del Gobierno y que no es decidida por el Parlamento. También ha señalado que “ya hay diez comunidades que cumplen la Carta Social Europea” y donde el salario mínimo es el 60% del salario medio de dichas comunidades.

Además, ha indicado que cuando se plantea una subida del SMI “se olvida a uno de los sectores a los que más afecta: los pensionistas y los hogares familiares de nuestro país”. “Bajo el paraguas del salario mínimo, hay muchos cuidadores y muchos servicios domésticos”, ha asegurado.

“Nosotros no nos negamos a subir el SMI, lo que decimos es que no es el momento apropiado, no es el momento en el que podemos decir que la economía se está recuperando”, puntualizó, apelando a la “responsabilidad” y poniendo como ejemplo que “el 21% de los contratos que han firmado sindicatos y patronal este año, o de las revisiones salariales han quedado congelados”. “Un ejemplo es la hostelería de Madrid: sindicatos y patronal han acordado que en el 2021 haya congelación salarial en la hostelería de Madrid. En 2022 subirá el 1%, pero en el 2021 subirá el 0%”, agregó.

También mostró su rechazo a este incremento porque una subida del SMI afectará doblemente a los autónomos ya que, al incremento de los costes laborales, tendrán que encajar además la subida de cuota que fue paraliza en febrero y “quedaba supeditada a cuando subieran el SMI”. “Quiere decir que, si el SMI sube en septiembre o sube el 1 de octubre, todavía no lo sabemos, inmediatamente se aplicará una subida de cuota a los autónomos entre 3 y 12 euros”, ilustró.

Amor insistió en que “no es el momento adecuado” ante las circunstancias que estamos viviendo y después de 16 meses de pandemia, coincidiendo además con la subida de la luz y la energía y demandó “prudencia” porque, a pesar de que “hemos tenido un verano importante con un rebote explosivo del consumo”, los datos de empleo conocidos al finalizar agosto “no han sido nada buenos”. “Hemos visto como hay 118.000 afiliados menos, han bajado los autónomos y por eso hay que ver cómo evoluciona en el otoño. Hay que ver si se consolida la recuperación y a partir de ahí pues iremos hablando. Pero cuidado, no por mucho madrugar amanece más temprano”, concluyó con una llamada a ir “despacio y viendo cómo va evolucionando la economía”.