Swatch lanza un reloj especial para burlarse de los aranceles de Trump a Suiza: "Ojalá sea una edición muy limitada"

La firma suiza Swatch presentó un reloj de edición limitada llamado What if… tariffs? (“¿Y si… aranceles?”), creado como respuesta a los aranceles del 39% que Estados Unidos impuso a los productos suizos. La pieza ironiza sobre la situación, jugando con el número del arancel que ha generado tensión comercial entre Washington y Berna, la capital de Suiza.

El reloj incorpora referencias directas: los números 3 y 9 aparecen invertidos en la esfera para destacar el “39”, mientras que en la tapa trasera está grabado el símbolo %. Su precio es de 145 euros y se venderá exclusivamente en once tiendas de Suiza y a través de la web oficial de Swatch.

"Ojalá sea solo una edición limitada", afirma la marca bajo la foto del modelo en su sitio web. "Este anuncio debe entenderse como una provocación positiva, un guiño a la situación actual", declaró un portavoz del grupo Swatch a AFP el jueves. "Cuando Estados Unidos cambie sus aranceles a Suiza, este reloj dejará de estar a la venta de inmediato", añadió, con la esperanza de que esta provocación "no dure mucho", sino que "sea lo más breve posible".

La compañía anunció que la producción de este modelo será limitada y que dejará de fabricarse tan pronto como los aranceles estadounidenses sean modificados. Con ello, Swatch convierte el reloj en una declaración irónica y, al mismo tiempo, en una pieza de colección directamente vinculada al contexto político actual.

Otras casas relojeras suizas también se han sumado a este gesto simbólico. La marca Raymond Weil, por ejemplo, lanzó un modelo denominado 39%, en clara alusión al mismo impuesto, reforzando la protesta de la industria contra las políticas comerciales de Washington.