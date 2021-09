Ahorra en tu cesta de la compra con las cápsulas de café reutilizables de Aldi

La cadena de origen alemán Aldi ha decidido que su mayor estrategia para que los consumidores confíen en sus productos es aprovechar el tirón de su compatriota Lidl y dedicar sus productos de bazar a hacernos la vida más fácil, si de paso nos ahorramos unos cuantos euros y somos consecuentes con el medio ambiente, pues mucho mejor.

Desde hace tiempo Aldi busca que sus productos y utensilios lleguen a todo tipo de clientes así pues todas las semana lanza ofertas en sus catálogos que normalmente desaparecen de sus estanterías, ya que Aldi no tiene compra online hay que ser muy rápido para hacerse con algunas de sus “gangas”. Esto le resulta efectivo, y el constante cambio de ofertas en sus productos que están dentro de lo que ellos llaman bazar, hace que el supermercado germano se haya hecho un hueco en nuestras despensas y no solo por sus productos alimenticios si no por sus utensilios de hogar, de decoración o tecnológicos. Buena calidad a precios bajos es lo que se busca desde esta gran cadena.

Cápsulas de café reutilizables FOTO: Aldi

Di adiós a las cápsulas desechables

El café es una de las bebidas más utilizadas por las personas en todo el mundo, pero la ingente cantidad de plástico que se genera con sus cápsulas desechables que tan de moda se pusieron se volvió en contra de esas marcas tan reconocidas y pasamos a decantarnos por utilizar un sistema que pudiera ser mejor con el medio ambiente y además nos supusiera un ahorro. Así llegó a nuestras vidas el sistema de cápsulas reutilizables que ha sido todo un descubrimiento para algunos usuarios. Puede seguir degustando el café en su cafetera de siempre pero con un ahorro al no tener que comprar las cápsulas desechables si no rellenar dichas cápsulas en su casa.

Aldi lanza este sistema de cápsulas de café reutilizables compatible con máquinas Nespresso y Dolce Gusto, que en su día su máximo competidor Lidl lanzó a la venta y causó furor hasta agotarlas. El sistema es muy sencillo, se trata de rellenar unas cápsulas de acero inoxidable con tapa de silicona del café que usted prefiera y una vez tapadas ya puede utilizarla como habitualmente haría con una desechable. En Aldi hay disponibles varios formatos. Uno de ellos es un pack de dos cápsulas y el otro es un set de tres cápsulas con una cuchara y un cepillo.

Cápsulas de café reutilizables FOTO: Aldi

En breve llegará a los supermercados físicos de Aldi este set de cápsulas reutilizables por 8,99 euros, igual por este precio se lo piensa antes de volver a comprar cápsulas de plástico, quien sabe…