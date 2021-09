Los jóvenes, condenados a vivir de alquiler

España es un país de propietarios de vivienda y donde el alquiler se ha considerado históricamente como una especie de trituradora de dinero. Pero para muchos, el arrendamiento es la única vía para conseguir un hogar. Y, en el caso de la mayoría de las jóvenes, casi la única. El grueso de los jóvenes de entre 18 y 34 años que buscan una vivienda, el 59% -frente al 56% del año pasado-, optan por hacerlo en régimen de alquiler, según pone de manifiesto el estudio “Los jóvenes y el mercado de la vivienda en 2021″ elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa. Y lo hacen no porque sea su opción preferida sino porque es la única que tienen a mano para independizarse. Entre las personas de 18 y 34 años que han alquilado o intentado alquilar como inquilinos una vivienda, la mitad de ellos han tomado esta decisión por descarte: el 52% asegura que su situación económica le impide comprar. Es un porcentaje similar al del pasado año pero tres puntos superior al de 2019 que demuestra, según el portal, que la pretensión residencial de una mayoría de jóvenes sigue pasando por la casa de propiedad, pero que su situación financiera se lo impide.

El problema por el que estos jóvenes no pueden acceder a una vivienda en propiedad a pesar de ser su prioridad es, básicamente, el precio. Hasta el 62% de los jóvenes que han buscado casa, pero no la han encontrado, asegura que el problema está en dar con algo acorde con su presupuesto. No obstante, vinculado al precio, también hay un 22% de personas que, a raíz de la Covid-19, espera una moderación de los precios y, con ella, una buena oportunidad en el mercado inmobiliario.

La falta de oferta también es un freno para este grupo. Si bien es cierto que no es un aspecto que pese tanto como el precio o encontrar la vivienda adecuada, un 32% de los jóvenes que no han conseguido completar la operación lo atribuye a la falta de oferta en su zona de interés.

Opción preferida

Que la mayoría de los jóvenes tengan que optar por el alquiler por necesidad no significa que no haya quienes también actúen motivados por los valores que siempre se le atribuyen a este mercado: la libertad y flexibilidad que permite (31%) o su facilidad de acceso en momentos de movilidad laboral (30%). Hay, incluso, un 17% de ellos que han escogido libremente esta opción residencial y para los que la compra no entra en sus planes.

A pesar de las evidentes dificultades que muchos de ellos tienen para encontrar vivienda, los jóvenes se siguen mostrando muy activos en su búsqueda de vivienda. Un 42% ha realizado alguna acción en el mercado de la vivienda durante los últimos doce meses. Esto significa que este perfil, que es el más interactúa con el mercado, ha mantenido su nivel de actividad pese a la Covid-19, según Fotocasa. De hecho, la diferencia de este grupo con el conjunto del mercado se ha agudizado. Los niveles de participación de los menores de 35 años se encuentran 14 puntos porcentuales por encima del resto de la sociedad.