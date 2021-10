La mitad de los grandes propietarios, blindados frente a la bajada de los alquileres de la Ley de Vivienda

En España hay 290.758 grandes propietarios que tienen diez o más inmuebles urbanos, según los datos oficiales recopilados por idealista a partir de la estadística de Titulares Catastrales actualizada a 2021, y que no incluye los registros de Navarra y País Vasco. Todos ellos son, sobre el papel, potenciales afectados de la bajada de rentas en zonas de precios de alquiler tensionadas que proyecta la futura Ley de Vivienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos. Pero no parten en la misma posición de salida, pues la mitad de ellos, unos 142.000, están “blindados” frente a la medida por el mero hecho de residir en comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Tal y como ha avanzado el Gobierno, la nueva ley obligará a los grandes tenedores -aunque sólo a los de carácter jurídico, no a los particulares- a rebajar los alquileres en las zonas que se declaren de precios tensionados al nivel medio establecido por el futuro índice que todavía está pendiente de elaborar y para el que no se han determinado las herramientas para su cálculo. No obstante, serán las comunidades autónomas las que deberán solicitar al Ejecutivo central la declaración de zona tensionada para aplicar la limitación. Y eso es lo que, a priori, protege a estos 142.000 propietarios de la medida. Desde el PP ya han advertido de que no aplicarán esta cláusula de la ley ni otras como la posibilidad de recargar con un 150% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de aquellos pisos que lleven al menos dos años vacíos.

En este momento, el PP gobierna en la Comunidad de Madrid -con 26.573 titulares-, Andalucía -47.459- , Castilla y León -29.708-, Galicia -26.647- y Murcia -11.496-, además de en la ciudad autónoma de Ceuta. Estas regiones aglutinan el 48,9% de los grandes titulares de inmuebles en España, según los datos del Catastro.

Otro 33,8% de estos grandes tenedores sí que estarían ahora mismo en riesgo de sufrir estas limitaciones de precios del alquiler. Se trata de los algo más de 98.200 titulares que se encuentran en territorios dirigidos por el PSOE: la Comunidad Valenciana -36.632 titulares- , Islas Canarias -15.833-, Castilla-La Mancha -11.821-, Aragón -9.906-, Islas Baleares -9.272-, Asturias -7.487-, Extremadura -4.748- y La Rioja -2.521-.

Limitaciones

En Cantabria, gobierna en este momento el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), lo que hace más complicado entrever cuál será su posición de aplicarse la ley. En Cataluña, donde el Gobierno de la Generalitat está en manos de ERC, los propietarios se pueden considerar como afectados por la normativa dado que desde hace algo más de un año, hay en vigor una ley autonómica que obliga a rebajar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas a los propietarios, con independencia de su naturaleza jurídica.

Los datos del Catastro ofrecen una aproximación a la realidad de los grandes tenedores de vivienda en España porque no están afinados. No sólo no hacen distinción entre la naturaleza jurídica de los propietarios sino que se trata de una estadística en bruto que incluye todo tipo de inmuebles, ya sea una vivienda, un local, una oficina, un garaje o un terreno urbano, sin realizar una división. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) calcula que la penalización recogida en la Ley de Vivienda podría afectar a unos 150.000 inmuebles, aunque algunos cálculos no son tan optimistas respecto al número de viviendas en alquiler en manos de sociedades. Según un estudio publicado por Atlas Real Estate Analytics en marzo pasado, el número de viviendas en manos de estos grandes tenedores en España ronda los 110.000, una cifra que representa aproximadamente el 4% del total del “stock” de vivienda en alquiler en España en este momento.