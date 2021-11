Los alquileres que se revisen con el IPC de octubre se encarecerán 450 euros al año

Los inquilinos que tenga que revisar su alquiler anual con el IPC de octubre se van a encontrar con una importante subida en sus rentas. Según cálculos del portal inmobiliario idealista.com, el precio mediano en España de los alquileres va a pasar de 700 a 738 euros al mes, tomando como referencia una vivienda tipo de dos dormitorios en las provincias y capitales analizadas. Esto supone una subida media de más de 450 euros anuales para estos arrendamientos.

A pesar de que la subida de la inflación del 5,4% de octubre -la más alta en treinta años- es igual para todo el país, el incremento de las rentas del alquiler a partir de noviembre no será igual para todos los inquilinos, sobre todo en las capitales de provincia, según destaca idealista. San Sebastián repite por segundo mes consecutivo como la ciudad en la que el incremento de la inflación más se ha notado en los inquilinos que han tenido que actualizar sus rentas del alquiler, llegando a los 49 euros más al mes, para dejar un precio mediano de 949 euros de renta mensual. Le siguen las actualizaciones de Barcelona y Bilbao, con incrementos similares de 46 euros más al mes para alcanzar un alquiler mediano de 896 euros al mes en cada caso, junto a Madrid, con una subida de los contratos revisados de 43 euros de media, que supone una renta actualizada mediana de 843 euros al mes. En estas cuatro capitales, el incremento del precio del alquiler por la actualización del IPC supone para muchos inquilinos un esfuerzo que supera los 500 euros al año.

Entre los menores incrementos de los precios que se anotan tras la actualización de los contratos de arrendamiento con el IPC de octubre, en Cuenca subirán apenas 9 euros, hasta los 176 euros al mes, poco más de 100 euros anuales. Le siguen Lugo, con un aumento de 18 euros al mes mes para dejar los precios medianos en 343 euros al mes, y Huesca y Ciudad Real, donde crecen en 19 euros al mes para situar las rentas mediadas en 369 euros mensuales.

A nivel provincial, se repiten las zonas donde se han registrado los principales aumentos de los precios del alquiler con la actualización de precios de octubre. Solo Guipúzcoa rebaja algo la subida frente a San Sebastián, y en esta ocasión empata con las provincias de Barcelona y Vizcaya en cuanto al incremento, con 46 euros al mes en los tres para dejar unas nuevas rentas medianas de 896 euros al mes en los tres casos.

A pesar del impacto del IPC en los alquileres, no todos los contratos están obligados a revisión de forma anual. La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que para contratos firmados a partir del 6 de marzo de 2019, si no se pacta expresamente ninguna actualización de rentas, no podrá actualizarse en cinco años. En caso de pacto, la revisión tendrá como límite la variación anual del IPC.