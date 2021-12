Crisis de suministros: los regalos de Navidad no peligran, pero tampoco sobran

La esencia de la Navidad tal y como la conocíamos vuelve a los supermercados, centros comerciales y tiendas de juguetes. La campaña navideña de 2021 es una fecha señalada en el calendario de la industria juguetera, ya que vuelven las compras físicas sin ningún tipo de restricción de aforo. Este año la amenaza de la covid queda relegada a un segundo plano y sale a escena la crisis de la cadena de suministros. La falta de microchips, la escasez de materias primas y de mano de obra, el encarecimiento del transporte, el retraso en los envíos y el elevado coste de la energía ha puesto en jaque a todos los sectores, incluido el juguetero. No obstante, los expertos del sector lanzan un mensaje de tranquilidad y confirman que no habrá desabastecimiento de juguetes esta Navidad, aunque tampoco es conveniente dejar las compras para el último momento, sobre todo si va en busca de los artículos más populares de la temporada. La secuelas de esta crisis se harán notar, en contraposición, en las cuentas de las empresas: el aumento de costes reducirá considerablemente su margen de beneficios.

«Hay que tener en cuenta que estamos viviendo una de las mayores crisis de abastecimiento y el sector juguetero se ve afectado porque entre el 70% y el 80% de sus productos vienen de Asia», explica Cristian Castillo, experto en logística y profesor de Estudios de Economía y Empresa en la UOC.

Sin embargo, Castillo, fuentes de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) y José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), coinciden en que el consumidor apenas va a notar la repercusión de esas dificultades gracias al gran nivel de previsión del sector juguetero. «Los fabricantes responden a la estacionalidad. En la campaña de Navidad se concentran el 70% de las ventas de todo el año y para garantizar el abastecimiento se comienza a trabajar con uno e incluso dos años de antelación si contamos el diseño de los juguetes», apunta José Antonio Pastor. Además, solo en la semana de Reyes Magos, se concentran entre el 6% y el 10% de las ventas de juguetes en España. Debido a estar carácter estacional, el sector es capaz de responder con rapidez a una elevada demanda e incluso a la falta de stock de determinados productos por su elevada popularidad. Este año la crisis de suministros es una dificultad añadida. «Los retrasos en la logística internacional comprometen el margen de tiempo de reacción ante una mayor demanda de un producto concreto que se queda sin existencias. Esto puede derivar en problemas de stock de determinadas referencias, pero las jugueterías están llenas y no será una tendencia generalizada», añade Pastor.

Para curarse en salud, «se han excluido ciertos productos de los catálogos, previendo que no iban a estar a tiempo por las dificultades del transporte marítimo o por la escasez de semiconductores» explica el experto en logística de la UOC. Castillo destaca que el coste del transporte marítimo es ahora 10 veces más caro. «Si antes un contenedor valía 2.000 dólares, ahora su precio es de 20.000 dólares», señala. El presidente de la AEFJ confirma que se han podido retirar publicidades o artículos de los catálogos de forma puntual, «no solo por los retrasos logísticos, sino también por la escasez de materias primas».

Fuentes de ANGED recuerdan la importancia de la campaña navideña de 2021 «porque se recupera la experiencia en tienda sin restricciones y todo el sector logístico está preparado para ello». «La distribución ha demostrado durante la pandemia su capacidad de adaptarse y solventar situaciones muy complejas e inesperadas». Para este 2021, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes prevé que el sector recuperé las cifras de facturación previas a la pandemia. En 2019, la facturación del sector de juguetes en España fue de 1.627 millones de euros, mientras que en 2020 se redujo a 1.598 millones. «En noviembre de 2021, las ventas eran un 9% superiores a las del mismo mes del año pasado. Y según los datos de septiembre, las exportaciones se han disparado un 16% en comparación con septiembre de 2020», apunta Pastor. No obstante, aunque se prevé recuperar la facturación, el incremento de los costes por la crisis de suministros repercutirá en los márgenes de beneficios y lastrará los ingresos, pronostica el presidente de la AEFJ.

La directora de marketing de la juguetera española Famosa, Irene Sotillo, se mostró optimista de cara a la campaña navideña, respecto a la que garantizó que no faltarán ni Nancys, ni Nenucos ni PinyPon en las tiendas tras la crisis de la cadena de suministro mundial. «En noviembre y diciembre no va haber ningún problema de producto. Lo único, no dejar los regalos para el último momento», recomendó. Los consejos de los expertos para esquivar la falta de stock de determinados productos va por el mismo camino. «Quien lo tenga claro, que compre los regalos cuanto antes. Y si aún no saben qué regalar no hay de qué preocuparse, las tiendas están abastecidas de todo tipo de juguetes», subraya Pastor. No obstante, una anticipación excesiva también puede ser perjudicial, advierte Cristian Castillo: «Si todos anticipamos nuestras compras, se podría producir una rotura de stock y dar la sensación falsa de desabastecimiento como ocurrió en el confinamiento con el papel higiénico». Afortunadamente, desde el sector no han detectado compras masivas por pánico, aunque sí «un interesante adelanto de las compras de regalos durante el Black Friday», declara el presidente de la AEFJ.

Los que decidan comprar sus regalos por internet pueden estar tranquilos, ya que los ecommerce están igual de preparados que las tiendas, afirma José Antonio Pastor, pero el profesor de Estudios de Economía y Empresa en la UOC aconseja tener en mente los plazos de envío antes de realizar un pedido y la posibilidad de que se produzcan ciertos retrasos por el incremento de la demanda propio de la temporada navideña.