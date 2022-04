El periódico abre sus puertas para acoger la II Edición de los premios Sostenibilidad y Medioambiente 2022

Este martes, LA RAZÓN celebró en su sede la segunda edición de los Premios Sostenibilidad y Medio Ambiente 2022. Al acto, patrocinado por Naturgy, acudió, Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura quien fue recibida en el periódico por el director del periódico, Francisco Marhuenda, y el Consejero Delegado del mismo, Andrés Navarro.

La periodista, Angie Rigueiro, fue la maestra de ceremonias a la que asistieron hasta 15 empresas premiadas junto con sus acompañantes. Todos ellos disfrutaron de una cena de gala. Francisco Marhuenda, por su parte, fue el encargado de dar inicio a la ceremonia que aludió al estreno de “de la nueva sede del periódico, que nos pilló en plena pandemia” además, agradeció a “Naturgy, una compañía comprometida con el medio ambiente. Yo aún recuerdo cuando en mi tierra la gente tiraba los deshechos al río, algo que era repugnante. No obstante cuando de pequeño acompañé a mi padre a Suiza me impresionó mucho que la gente no tiraba colillas al suelo, ni papeles; me sorprendió la limpieza, el cuidado por el medioambiente, que es un elemento clave y fundamental que es un esfuerzo colectivo e individual”.

Las empresas premiadas

PreZero a la que se le otorgó el premio a las Mejores Soluciones Medioambientales para la Reducción y el Reciclaje de Residuos y cuyo galardón recogió Sergio Cabellos, director Regional de PreZero España.

Papresa, premio a la Sostenibilidad y Compromiso Medioambiental en Fabricación de Papel 100% Reciclado, galardón que recogió, Miguel Sánchez, presidente y CEO de la misma.

Biotechnology Biopolym, premio al Liderazgo en Soluciones de Bioestimulantes. Braulio Francisco Moreno Molino, presidente de la compañía fue el encargado de recibir el premio.

TheMPVSolarReference, premio Primer Programa Online de Fotovoltaica 360º que recogió Luis Cancela Rubio, director del Máster FULL360º y CEO de la empresa.

Lainco, premio al Liderazgo en Soluciones Sostenibles de Protección de Cultivos, un galardón que fue recogido por Hugo Cores Aragunde, director de Marketing de la compañía.

La Querella D’ordino, premio al Mejor Proyecto Inmobiliario Sostenible del Principado de Andorra. Jordi Cerqueda, presidente de la Promotora, recogió el galardón.

Intec Revestimientos, premio a la Compañía Líder en Revestimientos Sostenibles y Ecológicos. Un galardón que recogió Antonio González González, gerente de la empresa.

Eco-Agua, premio a la Mejor Alternativa Ecológica al Consumo de Agua Embotellada, que recogió Íñigo Sempere Gorostiza, CEO de la compañía.

Estación de Vallnord- Paul Arinsal, premio a la Apuesta por el Ecoturismo y el Desarrollo Sostenible. Pedro Morán Ortigosa, director de Marketing fue el encargado de recoger el galardón.

Protisa Productos Tinerfeños premio a la Gestión Sostenible y Contribución con la Economía Circular en Reciclados, que recogió Raquel Malo Serisa, CEO de la empresa. Lafargeholcim, premio al Liderazgo en Soluciones Constructivas Innovadoras y Sostenibles, galardón que recogieron Mariano García Hoyos, director de Sostenibilidad y Verónica Martín Martínez, directora de RRHH y Comunicación.

Aidisa Solar, premio al Liderazgo en Instalaciones Fotovoltaicas para Autoconsumo Residencial e Industrial, galardón que recogió Juan Carlos Garrido Garrido, director General de la empresa.

Ecoadvance, premio Líderes en Tecnología de Ozono. Galardón que recogieron Younes Brousserhane, Jordi Rocas Cocera y Alex Raya Reyes, socios de la compañía.

Refracta, premio al Compromiso con la Sostenibilidad y Eficiencia Energética en Gestión de Materias Primas. Un galardón que recogió el presidente de la empresa, Pedro Fajardo Solá y para finalizar, Agrosingularity, premio al Compromiso con la Economía Circular en Alimentación que fue recogido por Daniel Andreu Acosta, CEO y fundador de la compañía.

La clausura del acto fue realizada por Paloma Martín junto a Angie Rigueiro que dio por cerrado el acto en la sede de LA RAZÓN.