Cellnex quiere estar en Alemania, pero no a cualquier precio

Desde que Deutsche Telekom anunciase la venta de su negocio de torres de telefonía, muchos ojos se volvieron hacia la española Cellnex y la situaron como una de las principales candidatas para hacerse con los emplazamientos. La multinacional de infraestructuras de telecomunicaciones nunca ha ocultado su deseo de desembarcar en un mercado como el alemán. Pero, como ha asegurado hoy su consejero delegado, Tobías Martínez, no está dispuesto a hacerlo a cualquier precio. “Entendemos la importancia de estar en Alemania y tenemos todo el interés por estar allí”, ha afirmado Martínez, que ha asegurado que conocen bien a Deutsche Telekom. Sin embargo, el directivo ha querido enfriar un tanto las expectativas desatadas por algunos sobre su favoritismo para hacerse con estos activos afirmando que también hay “otros competidores” que pujarán por las torres y que “han de confirmarse muchas cosas” para que la operación salga adelante.

En la rueda de prensa previa a la junta de accionistas de la compañía, Bertrand Kan, presidente de la firma, ha asegurado en el mismo sentido que Cellnex ha comprado “muchos activos en los últimos años, pero sólo lo hemos hecho cuando los acuerdos tenían sentido”. Y, ha añadido, la adquisición de las torres de Deutsche Telekom no es una necesidad para la supervivencia de la compañía.

En caso de que, finalmente, Cellnex acometiese la operación y llegase a un acuerdo con la compañía alemana, Martínez ha asegurado que no necesitarían realizar una ampliación de capital para obtener los fondos con los que sufragarla y que, según fuentes del mercado, podría rondar los 18.000 millones de euros. No obstante, Martínez no ha descartado que la compra les obligase más adelante a realizar la ampliación porque esta operación les abriese otras oportunidades. El directivo ha remarcado que otra de las opciones que valoraría la firma es acudir junto a un socio, pero, en este caso, debería ser mediante un acuerdo. “Esta compañía no tiene nada en contra de tener socios cuando son necesarios y aportan valor al proyecto, que no solo es dinero”, ha remarcado.

El consejero delegado de Cellnex ha vuelto a defender la política de no repartir dividendos de la compañía. Martínez ha reiterado que se trata de una empresa “de fuerte crecimiento que hace un uso intensivo de capital”, lo que les ha llevado a invertir 40.000 millones de euros desde que fue creada hace siete años. Entonces, los títulos de la firma cotizaban a 14 euros, mientras que ahora los hacen a 45, que se elevarían hasta los 55 con los diferentes derechos emitidos en las ampliaciones de capital. Martínez ha defendido que aquellos accionistas que quieran recibir algún tipo de retribución, pueden vender parte de sus acciones a finales de año pues así pueden captar el dividendo implícito que conlleva el crecimiento de la acción. El directivo considera que no tiene sentido cambiar esta política ya que no se justifica con su modelo de negocio.