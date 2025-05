Gerardo Cuerva presenta su candidatura "de consenso" y exige que cesen las presiones de CEOE: "Aquí no sobra nadie"

"Queremos darle continuidad al proyecto que empezó hace cuatro años bajo los pilares de independencia política, la libertad de empresa y de trabajar para las empresas y por la unidad de acción empresarial". Con esta declaración de principios inicial el presidente de Cepyme y candidato a las elecciones presidenciales de la patronal de pymes, Gerardo Cuerva, ha presentado su lista para el Comité Ejecutivo que le acompañará en su candidatura en las próximas elecciones de la Confederación, con un total de 24 nombres -incluido el suyo- de los hasta 30 permitidos, ya que ha dejado cinco puestos libres, "que deben permitirme que no revele por qué. Hay organizaciones que quieren estar pero no han podido aparecer en la candidatura".

Según ha señalado, "en esta campaña, me estoy encontrando con muchos apoyos de los que yo ni siquiera era consciente", pero en el otro lado de la balanza, "también me he encontrado con situaciones opuestas, organizaciones que no pueden aparecer en la candidatura, por diferentes razones que todos conocen, pero que dada su dimensión no querían quedar fuera de Cepyme". Es a esas organizaciones a las que, sin nombrarlas, ha guardado de forma simbólica esos cinco puestos sin cubrir.

Por ello, ha reclamado votar "en libertad" para que decidan "cuál es su mejor opción" sin verse sometidos a las "presiones" que, ha asegurado, proceden de la CEOE. "Muchos me han contado esas presiones, que evidentemente no son buenas para nadie, y menos para la organización. Yo no estoy en eso".

Entre las personas que sí se han integrado en la candidatura figuran los presidentes de las patronales de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, y Cantabria, Enrique Conde, el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Enrique Santiago, los vicepresidentes de CEOE en Castilla León, José Ignacio Carrasco y Andrés Ortega, o Luis Rodulfo, vicepresidente de la CNC, entre otros.

En su intervención, Cuerva ha asegurado haber recibido como una "enorme sorpresa" los "muchísimos apoyos de diversas organizaciones empresariales, con los que ha conformado un "grupo de valientes" para "dar continuidad al trabajo" llevado a cabo en Cepyme en los últimos años y "conformar una candidatura con orgullo, con gente convencida de los principios que deben regir la actividad empresarial: la defensa de la libertad de empresa, la independencia y la unidad empresarial".

En este contexto, ha vuelto a recordar las presiones que siguen sufriendo las patronales por parte de CEOE para que deleguen su voto a favor de la candidatura de su rival, Ángela de Miguel. "Me consta la presión por parte de CEOE y del propio presidente, Antonio Garamendi, con llamadas insistentes en esa petición de estás conmigo o en contra mí", señaló Cuerva, que lanzó un recado a su rival. "Esto no va de atacar a nadie. Esto es un problema de principios y de modelo, y el mío es de consenso. Lo que presenta CEOE va en contra de los principios que defiendo. Dejemos a la gente que decida por sí misma, aquí estamos para ayudar y multiplicar y mejorar nuestra organización. No sobra nadie, no va de eliminar a los que no están conmigo. Al día siguiente de las elecciones debemos estar todos a una. Aquí no sobra nadie".

La Asamblea General de Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), integrada por 505 vocales representantes de 147 organizaciones de ámbito territorial y sectorial, elegirá el próximo 20 de mayo a su nuevo presidente entre Gerardo Cuerva y la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel, la candidata apoyada por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. Una cita electoral marcada por la tensión en el seno de las patronales después de que Garamendi señalara la necesidad de un relevo en Cepyme, tras pedir a Cuerva que diera un paso a lado para dejar el camino libre a una candidata de CEOE, y tras la polémica por el sistema de voto que finalmente se mantendrá con la modalidad de delegado en estos comicios.