La prima que siempre vuelve

Jack Nicholson y Jessica Lange protagonizaron en 1981 una película de éxito, «El cartero siempre llama dos veces», dirigida por Bob Rafelson. Basada en una novela de James M. Cain, hubo una versión previa, con Lana Turner de estrella. El escritor eligió el título, respetado en la novela, como metáfora de un destino, en teoría, ineludible, algo que Popper refutaría cuando explicó que «el futuro depende de nosotros mismos».

La prima de riesgo, una vieja pariente y amiga, porque nadie parece preocupado en impedirlo, ha empezado a anunciar que va a llamar y volver otra vez. Olvidada por demasiados, solo esperaba el momento para regresar con la familia y parece que lo va a encontrar. Ayer, la prima de riesgo española coqueteó entre los 110 y los 111 puntos, alrededor de un 2% menos que el máximo anual, alcanzado el lunes en 112,70 puntos. Sin embargo, a pesar de la tregua de la pasada sesión, los 110 puntos suponen una subida de nada menos que el 63% sobre el mínimo anual de 67,6 puntos. La guerra de Putin, la inflación y la anunciada subida de tipos de interés del Banco Central Europeo explican la escalada. La prima de riesgo, con parentela en toda Europa, pero sobre todo en el sur, también amenaza otra vez a Italia y Portugal, sin olvidar, claro, a Grecia. En Italia ha subido desde un mínimo de 132,3 puntos a los 205,5 del lunes, con un mínimo retroceso hasta los 201,2. La portuguesa, que llegó a ser más baja que la española, al bajar hasta los 56.95 puntos, ya ronda los 115 puntos. La francesa (53,8) y la irlandesa (66,8) son mucho mas bajas que la española, pero casi se han duplicado en poco tiempo y en el caso de la Holanda, incluso se ha más que triplicado al pasar de un mínimo de 9,30 puntos a los 28,30 de ayer que, a pesar de todos, ya los querrían España, Italia y Portugal.

La prima de riesgo, por muy antipática que pueda ser –que se lo digan a Rajoy al que no le dejó dormir durante semanas–, no engaña, como el algodón. Todavía es controlable y lo será durante algún tiempo, pero su regreso anuncia problemas sobre todo en el sur de Europa, en donde esa pariente, tantas veces incómoda, suele mostrar su cara más exuberante. La prima de riesgo siempre vuelve y no solo dos veces.