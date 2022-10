Este es el límite de operaciones que Bizum le permitirá realizar a sus contactos

Estamos en una cena con amigos y cuando llega la hora de pagar y el camarero trae la cuenta surge la típica pregunta de: “¿Pagamos a medias o pago yo todo y después me hacéis Bizum?” Por norma general solemos elegir esta segunda opción, ya que así se salda la deuda de una forma más rápida y sencilla, haciendo un envío de dinero instantáneo a nuestros amigos con un simple clic en apenas unos segundos y evitando así tener que hacer cuentas e ir pagando a uno a uno en el establecimiento en el que nos encontramos.

La aplicación de Bizum que permite al interesado enviar y recibir dinero al instante a través de un número de teléfono, sustituyendo a las comunes transferencia, se ha convertido en uno de los métodos de pago más utilizados en nuestro país. Tanto es así, que casi 22 millones de usuarios ya hacen uso de esta aplicación y se han realizado más de mil millones de operaciones.

No obstante, pese a la popularidad de esta plataforma de pagos, aún existen muchas dudas respecto a su uso: ¿se puede cancelar un Bizum que ya he hecho? ¿Es necesario tener a la persona a la que quiero hacer el pago en mis contactos? ¿Existe un límite en las operaciones que puedes recibir y enviar por Bizum?

Pese a que no mucha gente sepa este dato, sí que existe un límite en las operaciones que una persona puede recibir a través de Bizum. Tal y como recuerda el Banco de España, en la actualidad los particulares no podrán recibir más de 60 operaciones al mes. En el caso de que estas se sobrepasen, la plataforma le enviará un mensaje a la persona en cuestión alertándole de que dicha operación no podrá efectuarse, por lo que no se producirá ningún movimiento de fondos en su cuenta.

“Recuerda que si dispones de más de una cuenta en distintas entidades no puedes con el mismo número de móvil activar Bizum en varias de ellas. Solo puedes activar Bizum en una de las entidades, la que tú quieras, aunque sí puedes cambiarte de una a otra tantas veces como quieras”, tal y como explica el Banco de España.

Sin embargo, es importante diferenciar entre las operaciones que hemos recibido a las que hemos enviado. Para estas primeras existe un límite de 60, mientras que para las segundas no hay ningún tipo de tope, por lo que aunque se haya sobrepasado el limite de transferencias recibidas, una persona podrá continuar realizando pagos a través de esta aplicación de forma ilimitada. Aunque no hay ninguna limitación en cuanto al número de operaciones enviadas se refiere, si que existe una cantidad máxima que un usuario puede enviar, cifra que se eleva a 2.000 euros al día y 5.000 euros al mes.

Asimismo, esta aplicación marca algunos límites con el objetivo de garantizar la seguridad de sus usuarios, por lo que el mínimo establecido para realizar envíos es de 0,50 céntimos por operación y el máximo son 1.000 euros.