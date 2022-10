Santander lanza una OPA sobre el 3,76% que no controla en su filial mexicana y la excluirá de la bolsa

Banco Santander formulará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el 3,76% de Santander México que no controla, además de confirmar su intención de excluirlo de la bolsa mexicana. Así lo comunicó el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la que informó de que el precio para los accionistas que acepten la OPA será igual al valor en libros de las acciones conforme al último reporte trimestral de Santander México, junto antes del anuncio de esta operación.

Se espera lanzar y liquidar las ofertas no más tarde del primer trimestre de 2023 y no se estima un impacto significativo en el capital del Santander. El inicio y la aceptación de las ofertas está sujeto a la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mexicana (CNBV) y a la equivalente en Estados Unidos, Securities and Exchange Commission (SEC), a la “ausencia de cualquier cambio material adverso en la situación financiera, resultado de las operaciones o las perspectivas de Santander México”, y que el valor de cotización no sea superior al precio de la oferta.

Aunque la exclusión de su filial del mercado bursátil tendrá que ser aprobado por la asamblea general extraordinaria de accionistas de Santander México, con el voto favorable de al menos el 95% del capital social, este paso será un mero trámite, ya que al disponer la matriz española de más del 96% del capital social, la operación está aprobada de facto. El Santander tiene la intención de cancelar la inscripción de las acciones serie B en el CNBV y retirar su listado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Asimismo, retirará los ADS del listado en la bolsa de Nueva York y las acciones serie B del registro ante la SEC.

El inicio de las ofertas, de carácter forzoso, y la consumación de las mismas están sujetas a ciertas condiciones, incluyendo la autorización y revisión de la CNBV y de la SEC, respectivamente, o la ausencia de cualquier cambio material adverso en la situación financiera, ha detallado la entidad a la CNMV. La entidad que preside Ana Botín ha informado de que esta operación es consistente con su estrategia de “incrementar su peso en mercados en crecimiento y refleja la confianza de Banco Santander en México y en Santander México, así como en su potencial de crecimiento a largo plazo”.