BBVA no entrará en una guerra de depósitos: “No es necesario. Hay mucha liquidez en el sistema”

Ni guerra por captar depósitos aumentando su rentabilidad ni problemas de impago en las hipotecas. El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha descartado con rotundidad ambos supuestos. Sobre el primero, desestima cualquier guerra comercial entre los bancos por la captación de nuevos depósitos tras la subida de tipos de interés. En cuanto al segundo, no cree que este vaya a ser un problema “excesivamente grave” en España, pero “si lo hubiera”, ha mostrado su disposición a “ayudar a los clientes con dificultades para hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias” por dicha subida de tipos y por la propia inflación.

Durante la presentación de resultados del tercer trimestre del año, en el que la entidad que preside Carlos Torres, registró un beneficio neto de 4.842 millones de euros, lo que representa un 46,2% más que en el mismo periodo del año anterior, el CEO ha recordado que “los depósitos han generado pérdidas en la última década”, al tener que depositarlos en el BCE con tipos negativos, y aunque ahora están volviendo a ser rentables, no se plantea una vuelta a la remuneración porque el precio de los depósitos “depende en gran medida de la liquidez del sistema, que ahora es muy elevada”, por lo que no cree que “vaya a haber mucha presión sobre los precios de los depósitos de aquí en adelante”. BBVA cuenta con 108.000 millones de euros de liquidez.

Genç sí reconoció que la subida de tipos ha producido una desaceleración en la producción hipotecaria en los meses de septiembre y octubre, en línea con lo esperado, que puede acentuarse en los próximos meses, aunque no ve problemas en las líneas de crédito concedidas. Según reconoció, están trabajando con el Gobierno para ayudar a familias vulnerables con dificultades para hacer frente al pago de sus cuotas. “Al igual que hicimos durante la pandemia, en la que el banco ayudó a 3 millones de clientes en todo el mundo con moratorias y otras herramientas, también ahora BBVA quiere ser parte de la solución. Hemos estado trabajando con el Gobierno y creo que ha habido avances positivos. Los bancos van a elaborar una fórmula que permita ayudarles para navegar en este periodo de alta inflación”, adelantó.

Pese a ello, Genç insistió en que el encarecimiento de las hipotecas vaya a ser “un problema excesivamente grave” en España, dado que en los últimos cinco años el 80% de las hipotecas firmadas en España han sido a tipo fijo, por lo que no se verán afectadas por la subida del euribor, y las hipotecas que se contrataron hace más tiempo sufrirán una subida moderada, dado que ya han amortizado la mayor parte de los intereses del crédito inicial. “Pese al anuncio de la modificación de las condiciones de las TLTRO, sigue habiendo muchísima liquidez en el sistema y, debido a ello, creo que esa guerra por los depósitos no se va a producir. Aunque este es un sector competitivo y ya veremos cómo evoluciona”, ha apuntado.

En este sentido, el director financiero de BBVA, Rafael Salinas, ha señalado que el calendario de vencimientos TLTRO de la entidad contempla que 7.000 millones de euros vencen este diciembre, 7.000 millones en marzo de 2023, 21.000 millones en junio de 2023 y 3.500 millones en marzo de 2024. “Pese a este cambio, pensamos mantener esos vencimientos originales, aunque lo seguiremos analizando”.

Asimismo, Genç ha anunciado que la entidad buscará vías de creación de valor con el excedente de capital y, de no encontrarlas, lo destinará a elevar la retribución a los accionistas, que este año ha avanzado que será “muy buena”. BBVA tenía una ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ del 12,45%, muy por encima de los requerimientos regulatorios del 8,5% y de su rango objetivo del 11,50%-12%. Esto supone que tiene una diferencia de 385 puntos básicos sobre el requerimiento. Según ha recordado Genç, el banco prefiere no operar con un colchón de capital tan elevado, por lo que buscará “vías para utilizar el capital en la creación de valor para los inversores” y, si no las encuentra, “elevará la retribución a los accionistas, aumentando el ‘pay out’ o mediante nuevos programas de recompras.

El banco pagaba antes un dividendo del 35%-40% y lo subimos en noviembre al 40%-50%, mientras que por las reglas de contabilidad devenga el 50%. La decisión final, será del consejo de administración, una vez que se analice el resultado del ejercicio 2022 en su totalidad. En cualquier caso, el consejero delegado ha descartado la necesidad de limitar el dividendo por el deterioro del escenario macroeconómico. “El consejo decidirá dentro de esa horquilla (40%-50%) cuánto se va a pagar, pero teniendo en cuenta los excelentes resultados de este año, sin duda habrá un dividendo muy bueno”.