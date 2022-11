El paro baja en 27.027 personas con la creación de empleo bajo mínimos

El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha bajado en 27.027 personas (-0,92%) en el mes de octubre. Se trata de la reducción más intensa en este mes en la serie histórica en un periodo en el que, habitualmente, aumenta el paro. La cifra de parados está en 2.914.892, la más baja desde octubre de 2008. La elevada firma de contratos fijos-discontinuos hace que los trabajadores estacionales que no están trabajando en estos momentos no figuren como parados.

En términos desestacionalizados, el paro registrado baja en 104.915 personas. Hace un año, lo hacía en 80.065 personas.

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años sube en el mes de octubre en 1.845 personas (0,88%) respecto al mes anterior dejando el número total en 212.118, la cifra más baja de la serie histórica de un mes de octubre. En octubre de 2021, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años subía en 5.867 personas.

Respecto a la creación de empleo, octubre cierra con 16.095 afiliados más en términos desestacionalizados. Es el comportamiento más débil desde 2012. La cifra de ocupados se sitúa en un total de 20.240.450 ocupados. Se acumulan así 18 meses consecutivos de aumento del empleo. En octubre de 2021, la variación mensual con ajuste estacional fue de 74.756 afiliados.

“La comparación con septiembre u octubre de 2021 no es útil, no es buena. Está distorsionada por las medidas de la pandemia. No nos parece útil, tenemos que buscar referencias comparables. Desestacionalizamos datos para no comparar con meses de hace años sino con los meses más cercanos”, explicaba el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, Escrivá, hace unas semanas al aventurar un pronóstico sobre los datos de empleo de octubre. Entonces, con una proyección de 15.000 afiliados más en términos desestacionalizados, Escrivá admitía que ese no era “un dato espectacular”. “No vemos ningún elemento que indique ninguna desaceleración del ritmo de creación de empleo desde que salimos de la pandemia”, remarcaba.

En términos originales, la afiliación media a la Seguridad Social contabiliza en octubre 103.499 afiliados más que en septiembre, por debajo de las cifras de octubre de 2021, cuando la variación mensual absoluta fue de 159.478 afiliados medios más.

El departamento de Escrivá ha destacado la mayor estabilidad en el mercado laboral al reducirse en más de 2,8 millones los afiliados con contratos de menos de 30 días y se ha incrementado en 48 días la duración media del total de contratos que han causado baja en estos diez meses en comparación con el mismo periodo de 2019.