Los transportistas en huelga: “Cuando una persona tiene hambre no se le puede decir que no es el momento”

La primera jornada del paro indefinido del transporte por carretera convocado por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte se desarrolla con normalidad y sin apenas incidencia en los centros logísticos, puertos, pasos fronterizos y vías de comunicación desde que arrancó la pasada medianoche hasta este mediodía, según han reportado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al Ministerio del Interior. La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) ha asegurado que están funcionando al 100% Mercamadrid, Zona Franca de Barcelona y MercaSevilla, así como la entrada y salida de mercancías a través de la frontera interior terrestre con Francia (tanto en La Junquera como en el paso fronterizo entre Irún-Behobia y Hendaya), Portugal (desde Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía) y Marruecos. La normalidad también es generalizada en los principales puertos del país y apenas se están produciendo piquetes, como sí ocurrió en el paro convocado en marzo, protagonizado por diversos actos violentos.

Mientras que el sector opera con relativa normalidad, cientos de transportistas afines a la Plataforma convocante del paro se han manifestado a pie en el centro de Madrid para reclamar que se cumpla el Real Decreto-Ley que prohíbe que los camioneros trabajen a pérdidas o por debajo de costes y que se eliminen las prohibiciones para sancionar a los cargadores que incumplan la normativa.

El pasado jueves la Plataforma no logró llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La ministra, Raquel Sánchez, se mostró abierta a mejorar la norma pero afirmó que los mecanismos de Inspección están funcionando. Desde el Ejecutivo, además, han asegurado que los transportistas no han denunciado casos concretos de incumplimiento por parte de los cargadores, unas afirmaciones que la Plataforma ha desmentido durante la protesta de este lunes.

La Plataforma acusa al resto de organizaciones de “vendidas y subvencionadas”

Manuel Hernández, presidente de la Plataforma, ha defendido que les “han llevado el nombre y apellido de los incumplidores”. “El Gobierno dice que no hay denuncias. Plataforma sí ha denunciado, con pruebas, con precios por debajo de costes y no están actuando porque no quieren”, ha declarado Hernández a la prensa. El líder de los transportistas que se han manifestado también ha cargado contra el CNTC, el órgano de representación del sector reconocido por el Gobierno: “Lo que es lamentable y triste es que haya organizaciones que digan que son del transporte y que no estén hoy aquí con los transportistas. Que sean unos vendidos. Que sean unos subvencionados. Que sean uno de los problemas para arreglar este sector”.

Hernández está abierto a llegar a un acuerdo para que el paro “no se encone ni se alargue en el tiempo”, pero también se ha mostrado firme en su decisión de mantenerlo el tiempo que sea necesario para que las peticiones de los transportistas autónomos sean tenidas en cuenta. En cuanto al daño que puede ocasionar la protesta, al ser convocada en vísperas del “Black Friday” y la campaña de Navidad, es decir, en temporada alta de ventas, Manuel Hernández ha argumentado que las familias han salido a la calle para evitar la ruina y que” la falta de responsabilidad es tener tres organizaciones a las que el Ministerio les otorga cinco millones de euros anuales para que se los repartan en sus chiringuitos. Los hijos de esos señores tendrán Reyes Magos, los nuestros no los tendrán si está situación no cambia”. “Los que están aquí están por necesidad porque les gustaría estar trabajando. Cuando una persona tiene hambre y pide para comer no se le puede decir que no es el momento”, ha añadido.

“Coacciones y amenazas” por parte de los cargadores

El presidente de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte también ha denunciado “coacciones y amenazas” por parte de los cargadores. “A muchos transportistas los cargadores les han amenazado que si no trabajaban esta semana iban a la santa calle. Se están haciendo listas negras. Solo lo decimos nosotros. Es triste que otros se pongan del lado del verdugo y no del lado de la víctima”, ha subrayado Hernández.

Desde la Plataforma reclaman un “plan de Inspección” oficial para hacer cumplir la ley, aumento de los inspectores y “colaboración con la Guardia Civil, que les han desautorizado”, “sanciones ejemplares a los incumplidores” y “eliminar la prohibición de no poder denunciar a quien te contrate bajo un contrato de larga duración, porque es un coladero de infractores”. Manuel Hernández ha alabado la labor del presidente de la Junta Extremadura, Guillermo Fernández Vara, por comenzar a tramitar inspecciones como iniciativa propia. “Si el PSOE lo está haciendo en algunas comunidades creo que se puede hacer en otras”, ha señalado Hernández. Sobre si tienen previsto reunirse con la ministra, ha dejado claro que “son ellos los que nos tienen que llamar” y los que tienen las herramientas para actuar, y ha confiado en que la situación no se alargue mucho más.

Algunos de los manifestantes han defendido, en declaraciones a LA RAZÓN, que no protestan porque tengan “algo en contra de la ciudadanía. Al contrario, estamos con la ciudadanía. Lo hacemos porque estamos arruinados y vamos a peor”. “Mi situación ha ido a peor desde marzo. Los compañeros están pasando una situación crítica porque nos les llega para pagar las letras del camión ni para comer”, añade un transportista autónomo desde hace 40 años. Al igual que el presidente de la Plataforma, los camioneros que se han sumado al paro han manifestado su descontento con el resto de asociaciones del sector: “Si quisieran ya podrían haber tomado cartas en el asunto, pero solo ponen palos en las ruedas, como el Gobierno”.

El sector agrario se suma a la protesta

Representantes de la Asociación del Sector Primario Español, Asepres, que también han participado en la protesta, han apoyado estas reivindicaciones y han defendido que si sus reivindicaciones no son escuchadas por la Administración, seguirán en la calle. Rogelio Heredia Galán, miembro de la Asociación del Olivar Tradicional Español (Asolite), explica a LA RAZÓN que tanto el sector agrario como los transportistas “están luchando muchísimo por dar de comer a sus familias”. “Los pueblos se vienen abajo. Desaparecemos y nadie hace nada. Al revés, están permitiendo todo tipo de abuso de normativas. Esperaba muchísimo más de un partido socialista”, lamenta.

En este sentido, los manifestantes también han pedido, entre otras cosas, la modificación de la ley de la cadena alimentaria para impedir la venta igual al precio de coste, así como la “trazabilidad de los productos importados” o la retirada de la Ley de Bienestar Animal, por considerar que no se ha alcanzado “consenso con las partes implicadas” y que se trata de una norma que no tiene “rigor científico”.

1.500 transportistas

Entre gritos de “ministra dimisión”, “plataforma unida, jamás será vencida” o “el campo unido, jamás será vencido”, los manifestantes han seguido su marcha rumbo al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Según cálculos policiales, en la marcha que partía de plaza del Emperador Carlos V (junto a Atocha) y se dirigía al Ministerio de Transportes han participado en torno 1.500 transportistas en su mayoría autónomos o de pymes, aunque miembros de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, convocante de este paro que no secundan las grandes patronales del sector, eleva esa cifra a decenas de miles. Para evitar los disturbios que se produjeron durante el paro del pasado marzo, que se prolongó 20 días, ha desplegado a 50.000 agentes.

Este paro, como el de marzo, no cuenta con el apoyo de las principales organizaciones del sector (CETM, Fenadismer, Astic o Uno), que forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el órgano de representación del sector e interlocutor válido con el Gobierno en el que no está Plataforma. Según estas patronales, las movilizaciones sólo van a causar perjuicios a la economía en general y a un sector que, aseguran, está mucho mejor de lo que estaba. El CNTC ha apelado en los últimos días a la negociación porque, según dicen, con ella se logró la ley para no trabajar a pérdidas, ayudas de casi 1.000 millones para el sector y medidas como la subvención de 20 céntimos por litro para la gasolina. Al rechazo de estas protestas se suma CEOE y Cepyme.

Transportes pide responsabilidad para no dañar a otros sectores

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha manifestado, sobre el paro de transportistas que comenzó esta madrugada, que “ninguna reivindicación puede plantearse al precio de dañar a otros sectores económicos y al conjunto de la sociedad”. Así lo ha señalado durante su participación en el III Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades de ‘El Español’, donde ha mostrado su respeto “absoluto” a la manifestación, aunque considera que este paro “no contribuye en nada a paliar los déficit que el sector haya podido encontrar en la aplicación de la ley”. Por eso, ha vuelto a llamar a la responsabilidad y ha defendido que las mejoras se consiguen trabajando y dialogando entre las partes, como las ya consensuadas en el último año con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).