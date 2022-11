Espacios verdes y seguridad, los aspectos más valorados a la hora de comprar una casa

La adquisición de una vivienda supone una de las inversiones más significativas en la vida de una persona, por lo que no es una decisión que se deba tomar a la ligera. En este contexto, resulta imprescindible sopesar una larga lista de elementos del que será nuestro futuro hogar como el precio que conllevará esta compra, las prestaciones que tiene la vivienda o incluso la ubicación para no arrepentirnos de la decisión final tomada, ya que a día de hoy 12,5 millones de personas no están contentas con la casa que se han comprado.

Por tanto, pese a que saber las características de una vivienda es esencial a la hora de decidir continuar con la operación o no, conocer el barrio en el que se localiza este inmueble también lo es. Aunque esta cuestión suele pasar a un segundo plano, esta es fundamental para conocer el precio medio de venta de la vivienda de la zona, la oferta de pisos, los servicios que ofrece o incluso la opinión de los vecinos sobre este barrio.

Sin embargo, no todas las zonas pueden adaptarse a la totalidad de la demanda, ya que cada uno de los futuros propietarios, buscará una casa que se ajuste sus necesidades y estilo de vida. En este sentido, lo más normal es que una familia numerosa busque una vivienda en una zona tranquila, mientras que lo más jóvenes valorarán aquellos barrios que cuenten con una mayor oferta de ocio. No obstante esto no es universal, sino que dependerá de cada caso concreto. Aún así, desde el portal inmobiliario de Fotocasa establecen una serie de aspectos que suelen valorar positivamente las personas que quieren comprar una casa sobre el barrio donde se encuentra la vivienda: