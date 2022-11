Nueve de cada diez hosteleros no encuentran personal cualificado durante todo el año

La hostelería lleva años enfrentándose a numerosas situaciones de extrema gravedad que hacen que el sector no consiga levantar cabeza y cicatrizar sus heridas. En este sentido, este sector ha detectado un deterioro de su imagen, carencias en la profesionalización de sus plantillas, así como dificultades para retener talento joven, lo que hace el futuro de la hostelería se presente incierto, tal y como ha desprendido el Barómetro FuerzaBar de Heineken España.

En este sentido, uno de cada dos hoteleros sitúa el prestigio del sector en un 6 sobre 10, por lo que no es de extrañar que la hostelería sea poco atractiva para el talento joven y conseguir retenerlo, ya que los establecimientos suelen ofrecer salarios bajos o incluso puestos de poco valor, entre otras condiciones laborales deficientes.

Asimismo, desde el barómetro señalan que “la hostelería ahora mismo es un cajón de sastre: parece que vale cualquiera”, sin embargo, esto es un falso mito, ya que el 87% de los hosteleros considera que en este sector es necesario personal más cualificado, ya que la mano de obra de este tipo escasea durante todo el año.

Las 3P de la hostelería

Por tanto, pese a que este sector supone un importante motor económico para nuestro país, es fundamental hacer cambios con el objetivo de salvar las dificultades que están ahogando a la hostelería. Por tanto, las claves fundamentales para el futuro de este sector son la polarización de la oferta hacia modelos más sostenidos, la personalización y la preparación de los equipos y de los negocios.

Polarización de la oferta

Así, el 85% de los hosteleros considera que los negocios deben ofrecer experiencias diferentes para modernizarse o tendrán que apostar por una propuesta “muy competitiva” en precio y rapidez. “Lo generalista morirá”, explican desde Heineken.

En este contexto, ocho de cada diez hosteleros afirman que aquellos negocios que más crecerán serán aquellos que satisfagan la búsqueda de experiencias diferentes del cliente.

Asimismo, los servicios de take away o delivery serán fundamentales para la supervivencia del sector, no tan solo para comida rápida, sino también para negocios de alta cocina. Tanto es así, que 64% de los hosteleros considera que el take away será un área de negocio que más beneficios aportará al sector a futuro.

Otros de los establecimientos que sobrevivirán serán aquellos que prioricen la rapidez y el precio, antes que el valor en el producto o servicio. Tanto es así, que el 69% de los hosteleros considera que tener expertos preparados en la automatización de procesos de hostelería “será básico para crecer en el futuro”.

Personalización

El 79% de los hosteleros reconoce que aquellos negocios que sepan manejar y aprovechar la información de sus clientes serán los más exitosos. Dado que el cliente es cada vez más exigente, el “big data” y la digitalización aparecen como elementos fundamentales para saber lo que quiere el cliente antes de que lo pida.

“Cada cliente quiere sentirse único con experiencias exclusivas, trato personalizado...”, explican en el barómetro.

Ante esta situación, ocho de cada diez hosteleros considera muy importante que los empleados sepan manejarse en el entorno digital, dado que este se impondrá como principal vía de comunicación con el cliente y además supone una oportunidad para atraer al talento joven.

“Hay que ser capaces de recuperar el margen de las empresas y saber aplicarlo bien. Además, hay que reforzar la experiencia y ese valor diferencial que nos va a permitir generar valor al negocio”, ha señalado el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego.

Preparación: equipos y negocios

Además, este barómetro confirma la necesidad de que este sector no solo debe saber de hostelería, sino que también debe adquirir una formación adicional para poder gestionar los negocios y tener conocimiento en equipos o liderazgo, entre otros.

El 84% de los hosteleros asegura que la hostelería necesita modernizarse en la gestión del negocio, aplicando modelos del mundo empresarial donde se potencia la agilidad en la toma de decisiones o la adaptación al cambio, entre otras.

“Las dificultades del entorno que vienen obligan a tener a gestores mucho más preparados, no bastará con ser buen cocinero o buen hostelero, tendrás que tener visión de negocio, o tener a quién lo sepa”, señalan desde el informe.

No obstante, no todos valen para todo, sino que es necesario tender expertos en diferentes áreas. En este contexto, tres de cada cuatro hosteleros consideran que el profesional del futuro deberá ser un especialista en su puesto de trabajo: el futuro es la hiper-profesionalización de los empleados.

De esta forma, el informe constata que la nueva hostelería apunta a la creación de nuevos profesionales, así se han detectado hasta 13 nuevas profesiones en el sector, que permitirá su profesionalización, respondiendo a las necesidades del sector. Así, se valora contar en un negocio con gestores de equipo y gestores de negocio especializados; así como crear profesionales en nuevas experiencias como el delivery o take away, así como entornos diferenciales.

Asimismo, la sostenibilidad se presenta como un valor de futuro, ya que habrá cliente que elijan el establecimiento en función de si es sostenible ambientalmente o si da oportunidades a sectores poblacionales más desfavorecidos. Por tanto, el chef valenciano Ricard Camarena, que cuenta con dos estrellas Michelin, ha recalcado la importancia de la sostenibilidad y de ser buenos gestores en la restauración. “Yo entiendo la sostenibilidad en que cada día hay que replantearse las cosas. Nosotros usamos el I+D para solventar el problema que nos genera la coyuntura económica real. Debemos ser buenos gestores porque es una obligación y una necesidad. La sostenibilidad pasa por gestionar bien el negocio”, ha asegurado.