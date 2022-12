El Gobierno usa la inflación para “bajar” el SMI por la puerta de atrás: de 1.000 a 885 euros

La OCDE ha recomendado incrementar el salario mínimo como forma de contrarrestar los efectos deletéreos de la inflación sobre los ingresos de los trabajadores más humildes. Argumenta que subir el SMI no genera una espiral inflacionista y, por consiguiente, aumentarlo en términos nominales sirve para evitar que se reduzca en términos reales. Hasta aquí el argumento puede ser correcto dependiendo del marco regulatorio de cada país: si el SMI afecta a un porcentaje relativamente bajo de los trabajadores y, además, los convenios colectivos no lo toman como referencia para sus propias tablas salariales, es cierto que incrementar el salario mínimo no tiene por qué desatar una espiral inflacionista.

Ahora bien, que sea posible mantener constantes los salarios mínimos reales sin contribuir a alimentar la inflación no significa que debamos hacerlo. Si los salarios mínimos reales de un país son demasiado elevados, entonces aumentar los salarios mínimos nominales menos que la inflación sería una forma de rebajarlos por la puerta de atrás. El Gobierno de España, de hecho, ha aprovechado la inflación de 2021 y de 2022 para rebajar el salario mínimo que él mismo incrementó en demasía durante 2019. No en vano, el salario mínimo en 2020 era de 950 euros mensuales en 14 pagas, mientras que en 2022 se ha ubicado en 1.000 euros en 14 pagas. Es decir, en términos nominales, el SMI ha subido un 5,2%... a pesar de que, a lo largo de 2021 y 2022, la inflación acumulada rondará el 13%. O expresado de otro modo, el salario mínimo de 2022 equivale a 885 euros de 2020: en estos dos años, el Gobierno no ha incrementado el SMI desde 950 euros mensuales a 1.000 euros mensuales (como predica la propaganda oficialista), sino que lo ha recortado desde 950 a 885 euros.

¿Y por qué lo han recortado a través de la inflación? Pues porque son conscientes de que se pasaron de la raya subiéndolo en 2019 y ahora buscan corregir por la puerta de atrás parte de ese efecto. Veremos cómo concluye la negociación entre un ala del Gobierno partidaria de seguir moderando el laza nominal del SMI para así rebajarlo en términos reales (Calviño) y otra al partidaria de corregir parte (que no la totalidad, tampoco nos engañemos) de la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2020 (Díaz). De momento, han ganado quienes querían recortarlo.