Los 10 Cisnes Negros que pueden cambiar 2023

Al poeta romano Decimo Justo Juvenal se le atribuye la expresión «rara avis in terris nigroque simillina cygno» («un ave rara sobre la tierra y muy similar a un cisne negro»). La frase del erudito latino fue utilizada durante años para referirse a algo que era imposible. Existía, pues, el convencimiento universal de que todos los cisnes del mundo eran blancos hasta que, a finales del siglo XVII, una expedición holandesa encabezada por Willem Hesselsz de Vlamingh descubrió en el Río Swan cisnes negros. Así que, a partir de ese momento, la expresión cambió su sentido, y se modificó para hacer referencia a una imposibilidad percibida que, sin embargo, podría ser más adelante refutada. Lo que en principio hubiera sido tan solo una anécdota que hubiera sido relevante solo para el mundo de la Ornitología (el descubrimiento de ánades cuellilargas de plumaje oscuro) fue mucho más allá, ya que puso en evidencia la fragilidad del conocimiento humano, y que una sola observación puede invalidar una afirmación generalizada. Ese axioma es el punto de partida para desarrollar toda una teoría económica (pero que se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida) en torno al impacto que tiene aquello que es altamente improbable, y cuyo padre es el profesor de Ciencias de la Incertidumbre de la Universidad de Massachussets de Amherst, Nassim Nicholas Taleb. De origen libanés, aunque nacionalizado estadounidense, el matemático, investigador, filósofo, financiero y experto en comportamiento económico ha desarrollado, pues, esta teoría bautizada, como no podía ser de otro modo, como «El Cisne Negro».

Pero, ¿en qué consiste esta hipótesis, investigación y conclusión inspirada en el mundo de las aves y cuál es su importancia? Se trata de una metáfora económica que describe sucesos que ocurren por sorpresa y que ningún analista había previsto, precisamente, por su improbabilidad, pero que terminan teniendo un gran impacto y unas repercusiones muy importantes, y que Taleb desgrana en su libro «El Cisne Negro. El impacto de los altamente improbable», que en España ha editado Paidós, y que, según ha confesado el presidente de Amazon, Jeff Bezos, es uno de sus libros de cabecera. En su concienzudo ensayo, el autor atribuye a estos cisnes negros tres características: rareza, impacto tremendo, y predictibilidad retrospectiva, es decir, la tendencia que tienen los seres humano a «inventar» explicaciones después de lo ocurrido, con lo que se transforman en explicables y previsibles. «La incapacidad de predecir las rarezas implica la incapacidad de predecir el curso de la historia, pero actuamos como si fuésemos capaces de predecir los hechos o, peor aún, como si pudiésemos cambiar el curso de la historia», señala Taleb en su libro. Como decía Mark Twain, «es difícil hacer predicciones, especialmente de futuro». Y es que todos los días suceden cosas inesperadas que cambian nuestra vida en un instante.

Taleb enumera como grandes «cisnes negros» modernos, la I Guerra Mundial, la aparición del ordenador e Internet, la revolución de Google o los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York. También le pone esta etiqueta a los descubrimientos científicos y a los grandes logros artístico.Taleb vivió su propio cisne negro, cuando El Líbano se vio envuelto en una guerra civil, lo que le obligó a pasar años refugiado en un sóntano. Aunque si hubo uno que tuvo influencia en su pensamiento, más que cualquier otro en la historia, tal y como él mismo ha reconocido, fue el que produjo el 19 de octubre de 1987. El conocido como «lunes negro», en el que Wall Street vio reducido su valor un 22,6%, reforzó su creencia en los eventos fortuitos. Y es que antes de dedicarse a pensar en la probabilidad, trabajó como «trader», analista cuantitativo y dirigió su propia firma de inversión, aunque siempre huyó de los modelos promovidos por la industria financiera. Su apuesta por posiciones «a corto» («short selling», en inglés), es decir, invertir por la caída de un valor, le hizo ganar casi 40 millones de dólares en un solo día cuando se produjo el gran desplome bursátil, algo que él atribuyó a un suceso inesperado y no a una concienzuda estrategia de inversión.

Aunque Taleb no los mencione, ya que su libro fue publicado en 2008, hecho más recientes, como el Brexit, la COVID-19, la Guerra de Ucrania o el repunte de la inflación también entrarían en esta categoría de sucesos altamente improbable con altísimas repercusiones socioeconómicas. No obstante, al algunos expertos cuestionan si la pandemia es un «cisne negro», por lo prefieren incluirla en la categoría de «rinoceronte gris», otra metáfora inspirada en la zoología, y cuya idea, expuesta por Michele Wucker en la Cumbre de Davos de 2013, responde a la evidencia que, al igual que hay una gran probabilidad de encontrar un rinoceronte gris en un safari por la sabana africana, también hay sucesos que, a pesar de ser reconocidos y evaluados y, por tanto, previsibles, resultan ignorados hasta que ya son demasiado grandes como para controlarlos.

Partiendo de la Teoría del Cisne Negro, los analistas de Saxo Bank, como ya es tradicional, han publicado su informe con los diez eventos poco probables, pero con gran impacto en el crecimiento mundial y los mercados, a los que los expertos del banco danés se refieren como «previsiones escandalosas», que también han sido analizados por la directora de Economía del Círculo de Empresarios, Mercedes Pizarro. Lo 10 cisnes negros de 2023 son los siguientes:

1. Coalición millonaria para crear un nuevo sistema energético. La demanda de electricidad en el contexto de la digitalización lleva a una coalición de millonarios, denominada «Third Stone», formada por los dueños de grandes empresas tecnológicas, a crear un fondo de un billón de dólares para diseñar un nuevo sistema energético.

2. Dimisión de Macron y conmoción en la UE. El actual presidente francés ante la fuerte oposición a sus reformas en el parlamento y abre la puerta del Eliseo a la candidata de ultraderecha Marine Le Pen, causando una gran conmoción en la UE y sus instituciones. Además Macron cumple su sueño de crear una startup.

3. La onza de oro se dispara hasta alcanzar los 3.000 dólares por onza ante la inflación persistente. Los bancos centrales fallan en el control de los precios lo que incrementa el valor del oro por la mentalidad de economía de guerra. Aumenta la inversión en nuevas prioridades de seguridad nacional (fuentes y transición energética y cadenas de suministro) y se incrementa la liquidez mundial para evitar la debacle del mercado de deuda ante la recesión.

4. Creación de las Fuerzas Armadas de la UE. La Guerra de Ucrania obliga a la UE a reforzar su defensa. Así se decide la creación de un ejército europeo en 2028 financiado con 10 billones de euros en 20 años y respaldado por una emisión de bonos de la UE.

5. Prohibición de la producción de carne por motivos climáticos. Al menos un país se adelanta en la carrera climática y prohíbe la producción de animales vivos en 2030, que es responsable de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero.

6. Referéndum en Reino Unido para incorporarse a la UE. La inestabilidad política y la recesión económica reabren el debate sobre la conveniencia del Brexit y lleva a los laboristas de nuevo al poder. Se celebra un nuevo referéndum en el que gana el voto a favor de la reincorporación a la UE.

7. Racionamiento y control de precios para combatir la inflación. El difícil control de la inflación con la globalización en retroceso y el aumento de las necesidades energéticas a largo plazo en un contexto de economía de guerra conduce a la tentación de controles de precios y racionamiento mientras las presiones sobre los precios amenacen la estabilidad, pero solo los precios de mercado mejoran su estabilidad.

8. Nueva unión monetaria de los países de la OPEP y China desligada del dólar estadounidense. Para limitar el poder de EE UU a través de su moneda en el sistema monetario internacional, los países que son sus aliados abandonan el dólar y el FMI. Crean una unión monetaria y una nueva unidad contable y activos de reserva, en Bancor.

9. Japón fija el tipo de cambio dólar-yen en 200 para reestablecer su sistema financiero. La crisis de liquidez mundial por endurecimiento de la política monetaria de la Fed y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro americano incrementa la presión sobre el yen y el sistema financiero japonés. Con un cambio dólar-yen mayor de 180 el Gobierno y el BoJ fijan el suelo temporal en 200 para reestablecer el sistema financiero, monetizar la deuda y subir tipos de interés.

10.Prohibición de los paraísos fiscales y fin del capital riesgo. Los paraísos fiscales detraen ingresos fiscales potenciales esenciales en la economía de guerra. En 2023, la OCDE prohíbe los mayores del mundo: las adquisiciones de empresas de la OCDE no podrán realizarse con capital de entidades en paraísos fiscales, poniendo fin al ecosistema de capital riesgo que los utiliza para la atracción de inversores extranjeros.

Estos vaticinios raramente son acertados, pero, como buenos cisnes negros, y como ya le ocurrió a Willem Hesselsz de Vlamingh al observar las ánades australianas, lo improbable también puede ser real. Y es que los analistas de Saxo Bank predijeron en 2015 que Reino Unido votaría por salir de la UE, cosa que se cumplió, aunque un año más tarde. También en 2017 anticiparon que la cotización del bitcoin se iba a disparar, aunque ellos los atribuyeron a las políticas de la Administración Trump y no a la especulación. Igualmente, para este 2022 vaticinaron que, ante la escalada de los precios y el riesgo de conflictos, los políticos relajarían las restricciones medioambientales para los combustibles fósiles repensando el calendario de transición a la economía verde.

Así los cisnes negros son una forma de imaginar lo inimaginable, haciéndonos reflexionar sobre que nunca se sabe lo que no depara el destino, por lo que conviene estar preparados para cualquier cosa y más en los tiempos que corren. Y es que, tal y como afirma Taleb, «Nuestro mundo está dominado por lo extremo, lo desconocido y lo muy improbable». Y es que lo impensable, como en su día sucedió con los cisnes negros, también se pueden hacer realidad.