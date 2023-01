Estas son las claves para montar un negocio en su casa

La digitalización y el auge del teletrabajo ha hecho que sean cada vez más los emprendedores que se animen a dar el paso de montar su propio negocio desde la comodidad de su hogar. No obstante, aunque poner en marcha este tipo de proyectos pueda parecer relativamente sencillo y que supone un ahorro significativo, no todo es oro lo que reluce, por lo que antes de arriesgar capital será necesario tener todas nuestras dudas resueltas.

Lo primero que debemos saber es que existen dos tipos de negocio en la vivienda, uno con trabajadores y otro sin ellos. En el caso de que no tengamos empleados, parte o totalidad de las actividades se desarrollarán a través de internet como puede ser una diseñadora web o un informáticos. Si no existen empleados y como el negocio no está directamente vinculado de cara al público, “normalmente no habrá que legalizarlo como tal”, según explica el portal inmobiliario idealista. En cambio, si la empresa cuenta con empleados, será necesario separar las zonas de vivienda y oficina, además de legalizar el negocio que se está ejerciendo en el inmueble.

“El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad”, tal y como establece el artículo séptimo de la Ley de Propiedad Horizontal.

No obstante, el artículo 7.2 de la misma ley explica que el propietario o el ocupante del piso no podrá desarrollar en este inmueble aquellas actividades que estén prohibidas en los estatutos de la comunidad o incluso aquellas que resulten dañinas, es decir, si estas son molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Por tanto, si el negocio no vulnera ninguna de estas situaciones descritas, respeta la legislación y se llevan a cabo los trámites necesarios, el negocio se podrá crear en nuestra vivienda.

Cómo montar un negocio en casa paso a paso

El primer paso para crear un negocio en nuestra casa será saber si la comunidad de vecinos permite que estos existan y las condiciones para que esto ocurra. Esto se debe a que los clientes accederán a este negocio utilizando las zonas comunes e incluso podrán generar un gasto extra en la comunidad (como puede ser en la electricidad). Por tanto, muchas comunidades permiten que haya negocios en ellas, siempre y cuando el propietario del piso o local se haga cargo de los gastos extra que se puedan generar.

Después de pedir permiso a los vecinos, se deberá acudir al ayuntamiento de nuestra localidad para solicitar la licencia de apertura, proyecto que se podrá conceder o no. El portal inmobiliario explica que como norma general, se exige a estos emprendedores que quede al menos la mitad del inmueble libre.

Tras obtener la licencia, ya se podrá comenzar la actividad laboral, siempre y cuando se comunique el alta a Hacienda e indiquemos que el local de negocio es el domicilio, especificando cuántos metros cuadrados se van a utilizar.

En el caso de querer hacer modificaciones en el piso, habrá que solicitar la licencia de obras y si la vivienda es alquilada, se tendrá que contar con el permiso pro escrito del propietario del inmueble. Con el objetivo de desgravar los gastos de suministros, es aconsejable que se instalen contadores independientes para ello; o en el caso de que se vaya a guardar dinero en efectivo, es aconsejable que se deposite en el banco con frecuencia o contratar una empresa de seguridad.