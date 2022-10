Teletrabajo: estas son sus ventajas e inconvenientes

El conocido teletrabajo llegó a nuestras vidas a la fuerza a raíz del coronavirus, cambiando drásticamente la forma de trabajar de miles de ciudadanos, los cuales implantan este nuevo método en su día a día. Así, gracias a la digitalización y a la conexión a Internet de forma ininterrumpida, algunas personas han podido establecer nuevos hábitos y rutinas, realizando su labor desde cualquier lugar del mundo, como desde la comodidad de su hogar, en una cafetería acompañada de amigos o incluso en la piscina a la vez que se disfruta de un día soleado.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, ya que trabajar en remoto también puede conllevar una serie de inconvenientes para los empleados, haciendo que en muchas ocasiones, no merezca la pena llevar a cabo esta práctica laboral. Por tanto, desde el blog de Adecco explican los aspectos negativos y positivos que se deben tener en cuenta antes de tomar la decisión de trabajar en remoto o no.

Ventajas de trabajar en remoto

No existen los desplazamientos : Al trabajar desde casa el empleado no deberá preocuparse por el tráfico o por el tiempo que tardará en llegar a la oficina. En este sentido, esto se traducirá no solo un ahorro de dinero, sino también de tiempo para emplearlo bien en dormir un poco más o incluso para ver la tele hasta que de comienzo la jornada laboral.

Mayor productividad : Diversos estudios han demostrado que los empleados que trabajan desde casa están más satisfechos con su labor desempeñada en la empresa y además favorece su conciliación familiar, al permitirle pasar más tiempo en familia, lo que dispara así su productividad.

Retención de talento : Al trabajar desde casa, la satisfacción del empleado aumenta, por lo que será más complicado que quieran dejar la empresa. Además, cuando un trabajador rescinde el contrato laboral, la compañía debe dedicar gran esfuerzo, tiempo y dinero para encontrar un reemplazo adecuado, siendo muy relevante la retención de talento.

Reducción de costes : Bajo el punto de vista de los empleadores, estos también podrán reducir gastos, ya que no será necesario invertir mucho en equipos, tendrán facturas de luz y agua menores e incluso se podrá alquilar un espacio de oficina más reducido para los empleados presenciales.

Desventajas de trabajar en remoto