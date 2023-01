Díaz entra en campaña con una subida del 8% del SMI, hasta los 1.080 euros, en plena ralentización

La subida del Salario Mínimo Interprofesional, que afecta a entre 1,3 y dos millones de trabajadores, quedará finalmente en el rango alto de la propuesta del Comité de Expertos, como avanzó la Ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. El SMI subirá un 8%, hasta los 1.080 euros desde los 1.000 en los que se encontraba prorrogado desde el pasado año, como ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en su intervención en el Senado, restando protagonismo a Díaz, para “cumplir con el compromiso de legislatura” de que represente un 60% del salario medio en España. Si bien, antes de anunciarlo, se ha alineado con Podemos en el discurso contra los empresarios y ha exigido un “reparto más justo” de los beneficios.

Estos 1.080 euros brutos que entrarán en vigor con carácter retroactivo desde enero están por debajo del máximo que pedían los sindicatos, pero en un rango “satisfactorio” para CC OO y UGT. No así para los empresarios, que aseguran no poder asumir más de 1.040 euros.

Este alza ha quedado marcada por las desavenencias con los empresarios y la entrada en campaña electoral del Gobierno a fuerza de cheques, ayudas y prestaciones. El SMI subirá por encima del cierre de la inflación de 2022 (5,7%), en un claro gancho electoral para la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Díaz podrá presentarse a las elecciones después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya elevado el SMI nada menos que un 47% para perplejidad de los empresarios, que advierten de que con unas perspectivas de crecimiento del 1,1% para este año -según la más reciente del FMI anunciada hoy mismo, un punto por debajo de la previsiones del Gobierno contenidas en sus presupuestos- el mercado laboral se resentirá con fuerza a consecuencia de la ralentización y nueva subida del SMI. Desde que Díaz llegó al Gobierno, el SMI ha subido un 20%.

Desde que el PSOE de Pedro Sánchez asumió el Gobierno en funciones y más tarde fue elegido y formó coalición con Podemos, el SMI ha subido cinco veces. Esta senda comenzó en 2019 con la primera subida, de un 22,30%, desde los 735,90 euros hasta los 900 euros. En 2020 y 2021, se fijó el SMI en 950 euros, aunque en septiembre de 2021 se elevó otros 15 euros, hasta los 965 euros, y en febrero de 2022 se aprobó la subida del SMI hasta 1.000 euros, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022. Finalmente, con la subida del 8% hasta 1.080 euros anunciada este martes, el SMI se ha incrementado un 46,75% desde que Sánchez lidera el Ejecutivo, el salario mínimo más alto de la historia de España.

El Gobierno aprueba esta subida después de haber prorrogado el SMI de 2022, de 1.000 euros brutos en 14 pagas. Una vez aprobado el SMI de 2023, tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero y Díaz ha abierto la puerta a realizar una revisión de esta renta a mediados de año, en función del comportamiento de la inflación.

Los sindicatos consideraban bajo subir el SMI menos de un 10%, hasta los 1.100 euros, en relación al contexto europeo, pues Alemania lo va a incrementar un 15%; Francia lo va a subir más de un 10%; Países Bajos, más de un 13%, y Grecia, un 9,5%, según argumentan CC OO y UGT.

Para los empresarios una subida por encima de su propuesta -el 4%, inferior al rango más bajo propuesto por el Comité de Expertos del Ministerio de Trabajo (una horquilla entre el 4,6% y el 8,2% para este año)- es “inasumible”. “Es inviable seguir aumentando más los costes laborales. Estamos poniendo en riesgo la viabilidad de muchas actividades. Subir el SMI de forma desproporcionada va a hacer poner en serio peligro la viabilidad de muchos autónomos y muchas empresas”, ha advertido el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Lorenzo Amor, quien reprochaba al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz la falta de propuestas por escrito sobre la subida del SMI para 2023. “Lo llevamos escuchando desde el mes de agosto, cuando la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que iba a subir el SMI. Hasta la fecha, han pasado cinco meses y no tenemos propuestas ni papeles”, ha dicho.

También el presidente de la CEOE ha criticado que Díaz no haya presentado más que “una horquilla” de la Comisión de Expertos a la que Trabajo encargó un informe sobre el SMI. “Hay una horquilla, pero no sabemos más. A mí los expertos no me tienen nada que decir. Yo represento a las empresas, que son las que pagan los salarios”, ha indicado.

Garamendi ha reprochado a Trabajo la falta de respuesta al documento remitido por la CEOE el pasado 21 de diciembre, en el que la patronal proponía ese 4% de subida para 2023, teniendo en cuenta el caso particular del campo y la subida de salarios para las empresas que tienen contratos con la Administración.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que la postura de CEOE de no asistir a la reunión de hoy con el Ministerio de Trabajo para abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) es “estética” y se basa en “excusas poco razonables” que ha achacado a las críticas a los empresarios que han lanzado en las últimas semanas algunos miembros del Gobierno. “El debate político en España, como en todo el mundo, trae opiniones, que no insultos, en relación con las empresas”, ha argumentado el dirigente sindical en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

En unas declaraciones posteriores en las cocheras de la EMT, Álvarez ha instado a la CEOE a “tener un poco de cintura y aguantar” lo que se está opinando sobre las empresas, porque “es verdad que en este país hay mucha gente que se está forrando mientras otra mucha gente lo está pasando muy mal porque no se le están subiendo los sueldos”.

El líder de UGT ha rechazado la propuesta de los empresarios de subir el SMI un 4% y sacar del mismo a los trabajadores agrarios. “Creo que no tienen razón, que son unos egoístas y que con sus políticas están haciendo que unos pocos acaparen lo que hay que repartir con muchos. No es verdad que haya crisis para todos, hay crisis para los trabajadores, pero no para las grandes empresas, que están ganando dinero como nunca”, ha argumentado.