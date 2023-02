El Ibex35 lideró la sesión antes de la Fed y el BCE

Los mercados de renta variable han desarrollado hasta la campana de cierre en Europa un buen comportamiento, manteniendo las alzas acumuladas durante las últimas jornadas ante la expectativa de que la Reserva Federal se mantenga moderada en su decisión de tipos de interés. Si bien es probable que tras la decisión, en la rueda de prensa veamos un discurso potencialmente conservador por parte de Jerome Powell, en general, los datos macroeconómicos conocidos hoy desde Estados Unidos apuntan a la efectividad que están teniendo las alzas de tipos de interés.

Por un lado, el informe de empleo de ADP de enero mostró una caída superior a la esperada y puede ser un indicador adelantado de las nóminas no agrícolas (NFP) de este viernes. El informe mostró un incremento de empleo de solo 106.000, una caída significativa en comparación con las expectativas del mercado de 178.000. Además, el índice ISM manufacturero de EE.UU. para enero también se publicó. El informe mostró una caída de 48,4 a 48,0. Junto con los datos de la encuesta JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) para diciembre que fue superior hasta los 11,01 millones vs los 10,25 millones esperados.

Dentro del selectivo español, que fué el mercado con mejor comportamiento de la sesión, las alzas han sido generalizadas. El BBVA lideró la sesión tras presentar unos buenos resultados y le siguieron Banco Santander y el resto del sector financiero. A la espera de los informes de Caixabank y Santander esta semana. Las subidas también fueron clave en el sector turístico, y energéticas. Mientras que en lado de las caídas, las renovables fueron las más castigadas y Acciona Energía fue la peor de la sesión.

En materias primas, las expectativas sobre las decisiones de política monetaria afectaron al comportamiento de los productos básicos, también influenciado por los movimientos en el mercado de divisas. Las correcciones fueron generalizadas con el gas natural liderando las caídas. La misma dirección tomaron los metales industriales, el petróleo y productos agrícolas. El oro cotizó plano mientras que la plata retrocedió en la sesión.

A la espera de la decisión de la Reserva Federal de hoy, los inversores estarán atentos mañana a las decisiones de tipos del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo. En el caso de estos organismos del viejo continente, se espera mayor agresividad al esperar el mercado una subida de tipos de 50 puntos básicos en ambos casos. Desde Estados Unidos se publicará un paquete de datos laborales y los pedidos de bienes que mantendrán la volatilidad durante la tarde de mañana.

Darío García, analista de XTB.