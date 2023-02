¿Qué diferencia hay entre un préstamo y un crédito?

Una vida más cara es la realidad a la que se enfrentan las familias en nuestro país desde hace un tiempo, por lo que para muchas de ellas supone todo un reto llegar a fin de mes sin acabar en números rojos. Ante este escenario, no es de extrañar que algunas personas hayan tenido que recurrir a sus ahorros o incluso pedir dinero prestado al banco para poder hacer frente a ciertos gastos inasumibles. No obstante, antes de dar este paso, es importante que el interesado en solicitar un préstamo o un crédito sepa la diferencia existente entre ambos productos.

El préstamo consiste en una operación financiera por la que el banco entrega una cantidad de dinero a otra a cambio de un interés. Si se solicita este producto por ejemplo para financiar un coche, todo el dinero se entregará de una vez y la devolución de esta cuantía se realizará en un plazo de tiempo fijado previamente y a través de cuotas -ya sean mensuales, trimestrales o semestrales- acordadas entre prestamista y prestatario. “Los intereses se calculan sobre la cantidad total del dinero prestado”, tal y como explican desde el blog En Naranja.

Por su parte, el crédito consiste en que un acreedor (normalmente una entidad financiera) pone a disposición del deudor una cantidad de dinero, que en caso de utilizarse, deberá devolverse. Se establece una cantidad de dinero disponible en el crédito y este no se entrega de una vez, sino que se podrá disponer de este en base a las necesidades del deudor. El interés que se paga al acreedor se aplicará solo a la cantidad utilizada por el deudor, no por la cuantía total del crédito. Una vez se devuelve, se puede seguir disponiendo del resto de dinero, siempre y cuando no supere la cantidad inicialmente que se pactó en este producto.

¿Qué diferencias existen?