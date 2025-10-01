3 de cada 4 jubilados logran ahorrar, mientras que casi la mitad de los jóvenes depende aún de sus padres

En el marco del Día Mundial de las Personas Mayores, el IV Observatorio Cofidis de Economía Sostenible en el Hogar presenta la realidad financiera de los jubilados en España, un colectivo que supera los 6,4 millones de personas y que constituye más de dos tercios del total de pensionistas del país.

La pensión media de jubilación del sistema español se sitúa en 1.500 euros al mes, lo que supone un incremento del 4,4% respecto al año anterior. Sin embargo, en materia de ahorro existen ciertas dificultades: un 28% de las personas mayores no consigue ahorrar nada a final de mes, mientras que la mayoría se sitúa en franjas moderadas: 36% ahorra menos del 10% de sus ingresos y 31% entre un 10% y un 30%. Tan solo un 6% logra superar el 30% de ahorro mensual.

Los problemas para ahorrar están presentes a pesar de que la mayoría de las personas mayores de 65 años comparte hogar: un 59% vive con su pareja, apenas un 11% con su pareja e hijos y tan solo un 17% vive solo. Por otra parte, el apoyo económico hacia terceros es limitado, lo que en principio debería facilitar el día a día: siete de cada diez no ayudan económicamente a otros, mientras que un 23% ayuda a sus hijos, un 4% a otros familiares y un 2% a personas cercanas no familiares.

Gastos imprevistos

Respecto a gastos imprevistos, la capacidad de respuesta de los jubilados es elevada si se compara con otros grupos de población. Un 64% cubriría un gasto de 10.000 euros con sus ahorros e incluso un 80% podría hacer frente a un desembolso de 5.000 euros. Además, frente a importes más pequeños, la solvencia es casi total: el 94% de los mayores podría pagar un gasto de 100 euros únicamente con sus ingresos.

Otro factor clave es la vivienda: el 76% de los jubilados es propietario de su hogar y vive sin hipoteca ni préstamos. Así, tan sólo el 5% de los mayores de 65 años se podría calificar como clase baja. Un 50% pertenece a la clase media, el 31% a la media-baja, un 12% a la media-alta y un 2% a la clase alta.

"Los datos muestran que la población mayor cuenta con una base financiera más sólida que otros colectivos, especialmente gracias a la elevada tasa de propiedad de la vivienda y a la estabilidad que ofrece el sistema de pensiones. Sin embargo, persisten retos importantes en materia de capacidad de ahorro y gestión de imprevistos, lo que obliga a seguir reforzando políticas que aseguren la sostenibilidad de su bienestar económico a largo plazo", señala Joachim Rolland, Director de Digital Business y Marketing de Cofidis.

Jóvenes: una situación aún más frágil

La comparación intergeneracional evidencia que los jóvenes lo tienen peor. Casi la mitad de los menores de 31 años aún vive con sus padres y más del 38% de los emancipados requiere apoyo externo para afrontar sus gastos mensuales. Además, mientras que solo un 5% de los mayores se sitúa en la clase baja, este porcentaje es mucho más elevado entre los jóvenes.

En materia de ahorro, las diferencias también son notables: frente al 42% de los menores de 31 años que no podría afrontar un gasto de 10.000 euros, un 64% de los jubilados sí dispondría de los recursos. La elevada tasa de propiedad de vivienda y la estabilidad de las pensiones sitúan a los mayores en una posición más sólida, aunque en ambos colectivos persisten limitaciones económicas que requieren atención.