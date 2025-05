Un abogado explica por qué pedir una excedencia voluntaria puede acabar con tu trabajo

Dentro del mercado laboral existen muchos cambios de rumbo. Un trabajador con un puesto estable en una empresa puede recibir una oferta de trabajo en otro lugar y optar por aceptar dicha propuesta. Sin embargo, antes de dejar el puesto de trabajo, muchas personas optan por pedir una excedencia que les permita regresar en un futuro en caso de que algo salga mal.

La excedencia es una figura legal contemplada en el derecho laboral que permite a los trabajadores suspender temporalmente su relación laboral con la empresa, sin perder la posibilidad de reincorporarse en el futuro. Aunque durante el periodo de excedencia no se percibe salario ni se cotiza a la Seguridad Social, el trabajador conserva ciertos derechos, especialmente si la excedencia se ha solicitado de acuerdo con la normativa vigente.

Sin embargo, esta opción contemplada por muchos puede dar a lugar a algún susto. Y es que según un abogado laboralista, optar por una excedencia conlleva sus riesgos siempre y cuándo no se sepan las condiciones que se aplican.

Las condiciones de una excedencia

Solicitar una excedencia no es tan sencillo. Hay que atender a una serie de criterios para no tener problemas en el futuro. Por ello, el conocido abogado en redes sociales "Laboral_Tips" ha advertido de los riesgos que supone solicitar esta figura legal.

Según señala el experto, la excedencia es un derecho que tienen todos los trabajadores con una antigüedad de más de un año. Esta debe ser solicitada por escrito y puede durar entre cuatro meses y cinco años. Sin embargo, a la hora de presentarla, hay que tener en cuenta que el tiempo que se solicite no puede ser modificado. "No se puede ampliar salvo que haya un acuerdo entre las partes o lo diga el convenio colectivo", asegura el abogado en un vídeo en sus redes.

Y es que el problema es que muchos trabajadores desconocen esta norma. Algunas personas solicitan la excedencia durante, por ejemplo, dos años, y luego desean ampliarla, lo que significa en muchas ocasiones la pérdida del puesto de trabajo.

La excedencia no siempre permite volver

Por otro lado, el abogado explica que la solicitud de una excedencia no siempre significa poder regresar. "La excedencia también implica poder perder tu puesto" asegura. Esto significa que al recurrir a este derecho, existe la posibilidad de que el empleado no pueda obtener de manera inmediata su cargo.

Al hablar con la empresa, esta puede responder de manera afirmativa, asegurando que el puesto de trabajo se mantiene, pero también puede rechazar la petición de regreso afirmando que el puesto está cubierto y que, de momento, no tienen perspectiva de incorporar a nadie.

En este sentido, el abogado matiza que "no estás despedido" simplemente tu derecho a volver existe cuando haya un puesto. Por ello, en caso de que la empresa no necesite a nadie, el trabajador puede no recuperar su cargo en la empresa.

No obstante, en el caso de trabajar para una empresa grande, el ciudadano deberá mandar continuamente solicitudes para volver. A pesar de ello, existe la posibilidad de que la empresa tampoco necesite reforzar la plantilla.

En caso de que la persona no llegue a recuperar el puesto, el abogado aclara que "no existe derecho de indemnización" por lo que pedir una excedencia podría no ser la mejor opción.

¿Cómo se solicita una excedencia voluntaria?

La excedencia voluntaria se deberá solicitar con "suficiente antelación" y por escrito, indicando "claramente su duración", es decir, en qué fecha concreta comienza y termina, tal y como explica la abogada de Legálitas, Susana Rodríguez. Aunque la normativa no indica un periodo de preaviso concreto, la doctrina judicial considera que este deberá ser de, al menos, 15 días naturales, y algunos convenios pueden establecer un periodo mayor.

Después de esta solicitud, será necesaria la contestación de la empresa concediendo la excedencia para que sea efectiva. Si la compañía no la concede, el empleado deberá seguir trabajando en la compañía, aunque podrá reclamar su derecho ante los tribunales.